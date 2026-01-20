Animalele de la grădina zoologică aflată în incinta Parcului Memorial “Constantin Stere” de la Bucov beneficiază, în această perioadă cu temperaturi extrem de scăzute, de măsuri speciale, între care încălzirea adăposturilor şi adaptarea dietei la condiţiile meteorologice.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Directorul adjunct al Parcului Bucov, Alina Ene, a declarat marţi, pentru Agerpres, că păsările sunt cele mai sensibile în această perioadă.

“La momentul de faţă, păsările sunt cele mai sensibile. Sunt papagalii, care nu stau afară, sunt raţele – ele stau afară, însă este destul de rece şi intră înapoi în adăposturi, lebedele negre ies la plimbare, dar intră în adăposturi apoi. Avem şi doi pui de lebădă neagră pentru care este prima iarnă”, a spus Alina Ene.

Măsuri speciale pentru animalele de la Zoo Ploieşti-Bucov din cauza gerului

Pentru a ajuta animalele să treacă uşor peste perioada geroasă, a fost mărită cantitatea de paie, iar unele adăposturi sunt încălzite cu centrale.

“A fost mărită cantitatea de paie şi în rest, în adăposturi, avem centrale. Iar acolo unde nu sunt centrale – la tigri, la puii de leu – avem doi, fătaţi în martie anul trecut, la jaguar, avem ventilaţie cu aer cald. (…) La leii mari avem încălzire în pardoseală, de vreo trei sau patru ani… Lemurii se descurcă bine, se ţin în braţe, dar înăuntru, în interior, nu ies. Stau toţi îmbrăţişaţi. (…) Urşii nu au mai ieşit deloc, au intrat la hibernare, spre deosebire de anul trecut când ieşeau zilnic pentru mâncare, dar acum, nu, de două săptămâni aproape, nu au ieşit deloc, deloc. (…) Cămilele stau înăuntru, nu ies deloc. Lamele – când şi când ies şi ele. Dar cerbii lopătari, cerbii carpatini sunt afară. Oiţele de Camerun ies şi ele, porcii mistreţi sunt toţi afară, n-au nicio problemă. În rest, marea majoritate intră, ies, iar dacă nu vor să iasă, merg în îngrijitorii, le mai scot, că trebuie făcută puţină plimbare, puţină mişcare, ca să le protejăm articulaţiile”, a explicat Alina Ene.

Potrivit acesteia, tigrii siberieni şi iacii sunt cei mai fericiţi în această perioadă extrem de rece.

Animalele primesc acum mai multă proteină, dar şi apă caldă şi ceai.

“Le-am crescut cantitatea de proteină, le-am adăugat foarte multe ouă şi le punem apă caldă şi ceai. În special la maimuţe ceai. Beau ceai, le place ceaiul, mai ales de fructe de pădure. Au şi preferinţe, ce credeţi?”, a adăugat directoarea adjunctă a Parcului Bucov.

Grădina zoologică Ploieşti-Bucov adăposteşte circa 600 de exemplare din 60 de specii.