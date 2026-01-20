Hipotermia la câini: de ce lanțul și frigul sunt o combinație fatală

Nu iarna este cel mai mare dușman al unui câine, ci chiar cel care ar trebui să îl ocrotească și iubească, adică omul, iar atunci când lanțul și frigul există în același loc în care este și un animal, el este expus la o combinație de-a dreptul fatală. De menționat este faptul că organismul unui câine funcționează ca al unui om, însă diferența majoră este că animalul nu poate spune atunci când simte că cedează.

Lanțul și frigul, o combinație fatală pentru câini

În acest context, Asociația Sache Vet a explicat de ce este atât de important ca lanțurile să nu mai existe în rândul câinilor, mai ales iarna, și mai ales nu pe o perioadă îndelungată.

Potrivit unei postări de pe Facebook a Asociației, temperatura corporală normală a câinelui este între 38–39°C. Când aceasta începe să scadă, organismul întră în starea de luptă, iar acea luptă nu este decât pentru supraviețuire.

„Primul mecanism de apărare este mișcarea. Mișcarea produce căldură prin contracție musculară. Un câine care se poate deplasa își menține temperatura mai mult timp, chiar și în frig. Când mișcarea este limitată, mecanismul cade”, explică cei de la Sache Vet.

Astfel, un câine legat nu poate:

– să își schimbe poziția corpului

– să caute un loc mai ferit

– să se retragă din vânt

– să își ajusteze postura pentru conservarea căldurii.

Cum putem salva un câine de la moarte sigură

Energia animalului, și așa scăzută, se consumă tot mai mult, nu se reface, căci nu există resursele necesare. Urmează scăderea temperaturii centrale, iar hipotermia nu este deloc un procedeu care apare brusc, ci progresiv și accelerat de lipsa de hrană și apă pe termen lung, boli, vârsta înaintată sau condiții improprii ce duc la blană udă sau murdară mult timp.

„Cușca nu oprește acest proces dacă nu este izolată corect. O structură de lemn, așezată direct pe sol înghețat, fără izolație, fără barieră de vânt, nu conservă căldura. Solul rece extrage temperatura corporală constant.

Pe măsură ce temperatura scade, apar modificări sistemice.

– circulația periferică se reduce

– metabolismul încetinește

– reflexele se pierd

– animalul devine apatic

– apare colapsul;

În acest punct, câinele poate părea „liniștit”. Nu este. Este în insuficiență termică. Stresul cronic accelerează toate aceste procese. Cortizolul crescut scade imunitatea. Un organism deja slăbit rezistă mai puțin la frig, infecții și traumă”, se mai arată în postarea de pe internet.

Prin acest mesaj, Asociația Sache Vet atrage atenția asupra faptului că în timp ce gerul continuă, și procesele fiziologice continuă, iar singurul mod prin care acestea pot fi evitate este grija omului față de animalele. Cel mai bun sfat este ca atunci când vedem un câine expus condițiilor meteo vitrege, imobilizat cu lanț ar trebui să aflăm cât mai multe detalii despre situație, să notăm locația animalului și să sesizăm Poliția Locală sau DSVSA de pe raza județului în care ne aflăm sau cunoaștem cazul, totul pentru „a preveni un deznodământ medical previzibil”.

