Animalele de companie aduc bucurie și confort în casele noastre, dar ele pot fi și o sursă de accidente, mai ales pentru persoanele în vârstă. De la căzături la lovituri, unele incidente pot fi neplăcute sau chiar periculoase.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De ce apar accidentele cu animalele de companie

Dr. Amit Momaya, specialist ortopedic la UAB, explică că multe accidentări apar atunci când oamenii nu se așteaptă la un câine entuziasmat sau când ridică un animal greșit, notează News4.

„La cabinetul nostru ortopedic vedem destul de multe accidentări cauzate de animale — bunica sau bunicul se împiedică de un câine agitat la o reuniune de familie. Chiar și cu ajutorul unui dispozitiv de susținere sau al câinelui însuși, o căzătură poate duce la o fractură”, spune Momaya.

Sfaturi pentru a preveni rănile acasă

Există câteva măsuri simple care pot reduce riscul accidentelor:

Ține lesa corect

Pentru plimbări, ține lesa cât mai aproape de tine pentru a evita șocurile la umăr sau la cot dacă animalul trage brusc.

Ridică animalele corect

Dacă ai o pisică supraponderală sau un câine de peste 18 kg, folosește o postură adecvată pentru a ridica animalul. Îndoaie genunchii și menține spatele drept pentru a evita tensionarea coloanei sau accidentările la brațe.

Menține căile libere

Asigură-te că holurile și camerele sunt curate și fără obiecte pe jos care ar putea provoca împiedicări sau căzături.

Fii atent în timpul jocului și al reuniunilor de familie

Când animalele sunt entuziasmate, mai ales în preajma mai multor oameni, fii vigilent. Plimbările, jocul și întâlnirile cu familia sunt momente în care accidentele se pot întâmpla rapid.

Concluzie

Animalele de companie fac parte din familie și merită să le avem aproape fără riscuri. Adoptând câteva măsuri simple de siguranță, poți preveni căzăturile, fracturile și alte accidentări, menținând astfel sănătatea ta și a prietenilor tăi blănoși.