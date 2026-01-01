Primele ieșiri cu un pui de câine nu sunt mereu ușoare, din cauza nivelului de energie al acestuia. Fără îndrumare, cățelul nu ascultă de stăpân și trage de lesă, riscând să se rătăcească. Pregătirea de plimbare este importantă pentru a preveni incidentele nedorite.

Antrenamentul va da roade

Cățeii care învață de la început cum trebuie să se poarte la plimbare nu vor dezvolta probleme de comportament în viitor, cum ar fi trasul lesei sau chiar frica de locuri noi. Plimbarea printr-un oraș mare sau printr-un parc liniștit trebuie să arate la fel, pentru ca animalul și stăpânul să fie în siguranță.

În plus, dacă stăpânul își instruiește câinele că lesa nu este o restricție ci un instrument de ghidaj, atunci va deveni mai ascultător odată cu timpul. Potrivit carrymypet, în acest mod nu va mai apărea frustrarea și relația stăpân-animal va fi bazată pe încredere reciprocă.

Metoda de învățare, pas cu pas

Introdu lesa gradual : cățelul trebuie să fie lăsat să miroasă și să exploreze lesa înainte să-i fie atașată. Dacă patrupedul o plimbă prin casă, atunci va observa că nu este periculoasă și nu îi îngrădește libertatea.

: cățelul trebuie să fie lăsat să miroasă și să exploreze lesa înainte să-i fie atașată. Dacă patrupedul o plimbă prin casă, atunci va observa că nu este periculoasă și nu îi îngrădește libertatea. Folosește un ton calm și un limbaj pozitiv: Recompensele după o plimbare și păstrarea unei atitudini pozitive îl va face pe câine să înțeleagă că orice ieșire este plăcută și un moment de care să se bucure alături de stăpânul său.

Recompensele după o plimbare și păstrarea unei atitudini pozitive îl va face pe câine să înțeleagă că orice ieșire este plăcută și un moment de care să se bucure alături de stăpânul său. Nu trage de lesă: Cățeii se bucură ușor de tot ceea ce văd în jurul lor și întind lesa, pentru a ajunge într-un anumit loc. În acest caz este recomandată o lesă reglabilă, care îi permite câinelui să se miște în voie și nu va crea tensiune. El poate să se miște cât are nevoie și se va întoarce la stăpân.

Cățeii se bucură ușor de tot ceea ce văd în jurul lor și întind lesa, pentru a ajunge într-un anumit loc. În acest caz este recomandată o lesă reglabilă, care îi permite câinelui să se miște în voie și nu va crea tensiune. El poate să se miște cât are nevoie și se va întoarce la stăpân. Prelungește fiecare plimbare: Odată ce cățelul crește, numărul de plimbări pe zi poate fi mărit. Câteva ieșiri scurte dar plăcute sunt mai eficiente decât o plimbare lungă, dar obositoare.

Odată ce cățelul crește, numărul de plimbări pe zi poate fi mărit. Câteva ieșiri scurte dar plăcute sunt mai eficiente decât o plimbare lungă, dar obositoare. Recompense pentru ascultare: este important pentru un câine să i se recunoască meritele atunci când face un lucru bun. Așadar, de fiecare dată când ascultă de stăpân și rămâne în apropiere, poate primi o recompensă. Fără ordine precum „șezi” sau „stai”, plimbarea devine mai relaxantă.

Cățeii nu trebuie niciodată grăbiți în procesul de învățare, deoarece se instalează frica și plimbarea va deveni un factor de stres. De asemenea, la început, sunt recomandate parcurile liniștite, unde câinele poate explora în pace și nu va fi expus la prea mulți stimuli exteriori. Procesul de învățare a unui pui de câine să meargă în lesă necesită răbdare și timp, dar dacă este făcut corect, efectele se vor vedea pe termen lung.

