Mesa Summit Challenge 2026, cea mai înaltă cursă de câini din SUA: Zeci de câini sportivi au concurat pentru Campionatele Mondiale (VIDEO)

Zeci de câini au participat în weekend la Mesa Summit Challenge 2026, cea mai înaltă cursă de câini din America de Nord, desfășurată la cea mai înaltă altitudine – la peste 3.000 de metri.

Mesa Summit Challenge 2026, cea mai înaltă cursă de câini din SUA

Competiția din acest an marchează 20 de ani de la înființarea sa din 2006 de către Rocky Mountain Sled Dog Club. De asemenea, semnificația a fost cu atât mai importantă, dat fiind faptul că echipele câștigătoare se pot califica la Campionatul Mondial

„Federația Internațională de Sport cu Câini de Sanie vizează cursele din întreaga lume. Asta înseamnă că punctele câștigate pot califica echipa și șoferii în Campionatele Mondiale”, a transmis Shannon Green, vicepreședinte al Clubului, potrivit kkco11news.com, care a menționat că următoarele curse vor fi organizate fie în Alaska, fie în Norvegia sau chiar în Suedia.

„Este foarte frig, cred că sunt -11 grade în această dimineață”, a declarat Lynn Whipple, președinta Clubului Câinilor de Sanie cu puțin timp înainte de cursele de duminică.

Maya Agnes Anderson, o copilă de 8 ani care a participat la competiție cu mama ei, a recunoscut că poartă „cam 16 straturi” de haine.

În ciuda condițiilor, cele 35 de echipe nu au avut niciun obstacol pentru a concura. Cine nu a apucat să ajungă la Mesa Summit Challenge mai are o șansă pe 7 februarie, când va avea loc următoarea competiție în Silverton, Colorado.

