Meseria de frizer de animale, premiată la cel mai înalt nivel. Un groomer din Franța, desemnat cel mai bun din 200 de concurenți

De curând a avut loc Campionatul Național Francez de Îngrijire și Estetică pentru Câini și Pisici, organizat de Uniunea Națională a Profesioniștilor din Domeniul Câinilor și Pisicilor (SNPCC). Câștigătorul celei de-a 36-a ediții a Campionatului, Mathieu Feuillet, este fondatorul unui salon de îngrijire în Saône-et-Loire.

Cel mai bun groomer pentru animale de companie din Franța

50% dintre proprietarii de câini cheltuiesc pe îngrijire o sumă egală sau mai mare decât bugetul pentru salonul lor, potrivit unui studiu IPSOS x Douxo Spa publicat în 2025. Veste bună pentru locuitorii din Mâcon este că acum au cel mai bun groomer pentru animale de companie din Franța. Mathieu Feuillet, fondatorul salonului M&C Signature din Mâcon, a fost încoronat campion duminică, 2 noiembrie, la Campionatul Francez de Îngrijire și Estetică Canină și Felină, desfășurat la Saint-Maurice-de-Beynost, în departamentul Ain.

„Sunt foarte fericit, într-adevăr. Este multă muncă, cu câini minunați! Le mulțumesc proprietarilor care mi-au împrumutat câinii lor; fără ei, ar fi imposibil”, a spus câștigătorul campionatului. „Planurile mele? Să continui! A fost o provocare pentru mine să fiu Cel Mai Bun Groomer din Franța. Îmi permite să-mi dovedesc mie însumi că pot să o fac ”, scrie Le Figaro.

Premiat la 3 categorii

Pentru a fi eligibili la această distincție, candidații au avut cel puțin trei sesiuni de toaletare canină în conformitate cu standardele FCI și să își demonstreze precizia tehnică, expertiza morfologică și respectarea celor mai bune practici. În fața a aproape 200 de concurenți, Mathieu Feuillet s-a remarcat și și-a demonstrat expertiza în toate cele trei categorii profesionale ale competiției:

Locul 2 la categoria „Alte blănuri” (Ciobănesc Australian)

Locul 1 la categoria „Pudel”

Titlu suprem: Cel mai bun groomer din Franța 2025.

Juriul a fost format din nouă judecători experimentați și un judecător stagiar: trei judecători pentru categoriile „câini” și doi judecători pentru categoria „pisică”.

Demonstrație de tehnică perfectă

Această competiție, organizată de Uniunea Națională a Profesioniștilor în Câini și Pisici (SNPCC), a recunoscut abilitățile tehnice și cunoștințele despre standardele rasei. De asemenea, s-a luat în considerare creativitatea candidaților, deoarece este evaluată și estetica îngrijirii. În timpul competiției a fost programată o pauză pentru a permite modelelor să își întindă picioarele.

Frizerii nu trebuie doar să își demonstreze abilitățile, ci și să respecte limita de timp impusă. Astfel, la categoria Pudel, de exemplu, conform regulamentului competiției, „timpul alocat pentru fiecare câine este de două ore pentru câinii cu o înălțime mai mică de 45 cm la greabăn, 2 ore și 15 minute pentru câinii cu o înălțime mai mică de 45 cm la greabăn și cu un coc înalt, 2 ore și 30 de minute pentru câinii cu o înălțime mai mare de 45 cm la greabăn și 2 ore și 45 de minute pentru câinii cu o înălțime mai mare de 45 cm la greabăn și cu un coc înalt”.

Această competiție a reunit profesioniști cu experiență, obișnuiți cu concursurile de îngrijire canină (clasa PRO), precum și profesioniști care au participat la două competiții (ESPOIR PRO). Ucenicii au putut concura în categoriile FUTUR PRO 1 și FUTUR PRO 2. Fiecare categorie a avut provocări tehnice specifice.