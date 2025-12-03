Asociația pentru Cimitire de Animale Private și Crematorii din Marea Britanie a demarat campania prin care metalele prețioase găsite în implanturile făcute animalelor vor fi folosite pentru a susține Memorialul Naționalul al Câinilor Militari. Tot mai multe companii s-au implicat în proiect și astfel, până acum, s-au strâns 500 de lire.

Cum sunt colectate metalele

Directorul APPCC (Association of Private Pet Cemeteries and Crematorium), Kevin Spurgeon, este responsabil de adunarea metalelor provenite din crematoriile pentru animale. El le va duce apoi la reciclare și vor fi folosite pentru a sprijini Memorialul Naționalul al Câinilor Militari din Țara Galilor.

Kevin Spurgeon deține Crematoriul de Animale din Hampshire și a observat o evoluție rapidă a procedurilor veterinare, inclusiv folosirea metalelor prețioase pentru implanturi. Potrivit dogstoday, majoritatea stăpânilor aleg să le folosească pentru tratamente ortopedice și spitalele de animale încep să le introducă în intervenții.

În prezent există 35 de companii care se ocupă de înmormântări în Asociația pentru Cimitire de Animale Private și Crematorii, iar Kevin Spurgeon speră ca toate acestea să se implice în campanie. Memorialul care este susținut de APPCC a fost fondat în 2017 și comemorează câini care au servit în armată alături de soldați în cele două războaie mondiale și în alte conflicte ulterioare.

Statui ale câinilor eroi

Pe suprafața memorialului există patru statui de bronz ale unor câini care s-au remarcat în mod deosebit, urmate de plăcuțe cu numele altor patrupezi din armată. Terenul pe care se află locul de comemorare a fost donat de John Ward, membru APPCC, fost militar și fondator a unui serviciu de înmormântări pentru animale.

Președintele APPCC, Nick Rocketts, a declarat: „Este cât se poate de potrivit ca o organizație care pune un asemenea accent pe demnitatea animalelor să ajute acum la sporirea fondurilor unei asociații care le tratează cu cel mai mare respect și după moarte.”

APPCC a fost fondat în 1997 și cauza principală a organizației este de a atrage un semnal de alarmă legat de modul în care unele animale sunt tratate după moarte: aruncate fără considerație și compasiune. Asociația ajută stăpânii să le ofere patrupezilor un „adio” cu demnitate și empatie.

