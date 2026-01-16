Un moment unic a fost surprins într-o biserică catolică din Filipine, unde un cor format din trei căței a fost filmat în timp ce „cântă” alături de preot în timpul slujbei religioase.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Moment inedit: un cor de căței acompaniază preotul într-o biserică din Filipine

Clipul a fost postat de ABS-CBN News pe Facebook, și arată trei câini maidanezi care și-au făcut loc în liniște lângă preotul care cânta. Scena se petrece la biserica parohială Sfântul Nicholas de Tolentino din Mobo, Masbate, Filipine.

Povestea din spatele imaginilor este și mai interesantă. În Filipine, multe biserici permit enoriașilor să vină la slujbe cu animalele de companie, fie doar pentru a asista, fie pentru ca patrupedele să fie binecuvântate. De această dată însă, cei trei căței nu provin din rândul credincioșilor, ci sunt adoptați chiar de către biserică.

După cum se poate observa, toți au zgardă și par bine îngrijiți. Aceștia se plimbă toată ziua prin curtea bisericii, primesc afecțiune de la oameni și participă, la rândul lor, la predici. De această dată, în timp ce corul și preotul cântau în timpul Sfintei Liturghii, cei trei frați blănoși s-au așezat lângă pupitrul principal și au început să latre încet și să scoate sunete de acompaniere.

Cei prezenți au fost emoționați profund, iar preotul și-a continuat cântarea liniștit, însă nu fără a afișa un zâmbet la vederea prietenilor săi pufoși. O altă postare de pe Facebook rezumă aceste scene simplu: „Atunci când o biserică alege să primească un cățeluș, nu oferă doar adăpost și hrană. Oferă un sentiment de apartenență”.

Citește și: