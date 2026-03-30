O poveste emoționantă prezintă ultima dorință a unei bunici care a vrut ca motanul ei, Sanji, să nu fie abandonat după trecerea ei în neființă.

Ultima dorință a unei bunici: Motanul Sanji a rămas în familie

Femeia, care își pierduse anterior soțul, își găsise alinarea într-un motan pe nume Sanji, adoptat dintr-un adăpost. Animalul devenise un sprijin important în viața ei, ajutând-o să treacă peste singurătate și durere.

Cu timpul, sănătatea ei s-a degradat, astfel că, înainte de a muri, bunica le-a cerut celor apropiați să îi respecte ultima dorință, și anume să se asigure că Sanji nu va fi abandonat și nu va ajunge din nou în adăpost, potrivit Cheezburger.com.

Deși inițial fiica ei a promis că va avea grijă de motan, situația nu a funcționat, deoarece acesta nu se înțelegea cu celelalte animale din casă. În acel moment, nepotul a decis să intervină. Chiar dacă avea deja două pisici, el și-a dorit să respecte întocmai dorința bunicii sale.

Viața a făcut ca lucrurile să ia o turnură neașteptată. Una dintre pisicile nepotului a murit, astfel că Sanji a fost adoptat. Decizia s-a dovedit a fi una inspirată. Motanul s-a adaptat rapid și s-a împrietenit imediat cu cealaltă pisică din casă, iar noua familie și-a dezvoltat un trai într-un echilibru perfect.

Mai mult decât atât, nepotul spune că motanul îi amintește de animalul pe care îl pierduse, ceea ce face întreaga întâmplare și mai specială. Povestea, devenită virală, este o dovadă a faptului că, de multe ori, viața așază lucrurile exact cum trebuie, însă doar la timpul lor.

