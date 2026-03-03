Țara noastră l-a întâmpinat oficial pe noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg, care a sosit la Ambasada Statelor Unite din România, însă nu oricum, ci alături de cățelul său.

Noul ambasador al SUA în România a venit în țară alături de cățelul său

Darryl Nirenberg își începe oficial mandatul de ambasador SUA în România, însă nu putea să pornească acest nou capitol din viața sa fără prietenul său blănos. Diplomatul a venit la ambasadă însoțit de patrupedul său, fiind parcă mai mândru de acest lucru decât de noua funcție.

Prezența cățelului a adus ceremoniei un aer prietenos și relaxat, micul blănos atrăgând mai toate privirile. Noul ambasador a fost primit cu brațele deschise de echipa diplomatică, marcând începutul unei noi etape de parteneriat între SUA și România.

„În perioada următoare, ne vom concentra pe întărirea cooperării în domeniul apărării pentru menținerea siguranței Americii, pe consolidarea alianțelor noastre strategice și pe stimularea prosperității prin extinderea colaborării în domeniile comerțului, investițiilor și energiei”, se arată în postarea Ambasadei americane de la București.

