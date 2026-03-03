STIRI

Noul ambasador al SUA în România a venit în țară alături de cățelul său. Cum au fost primiți cei doi (FOTO)

Raluca Alexe 3 martie 0 comentarii
ambasadorul SUA la București și câinele său sursa foto: Facebook - U.S. Embassy Bucharest

Țara noastră l-a întâmpinat oficial pe noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg, care a sosit la Ambasada Statelor Unite din România, însă nu oricum, ci alături de cățelul său.

Noul ambasador al SUA în România a venit în țară alături de cățelul său

Darryl Nirenberg își începe oficial mandatul de ambasador SUA în România, însă nu putea să pornească acest nou capitol din viața sa fără prietenul său blănos. Diplomatul a venit la ambasadă însoțit de patrupedul său, fiind parcă mai mândru de acest lucru decât de noua funcție.

Prezența cățelului a adus ceremoniei un aer prietenos și relaxat, micul blănos atrăgând mai toate privirile. Noul ambasador a fost primit cu brațele deschise de echipa diplomatică, marcând începutul unei noi etape de parteneriat între SUA și România.

„În perioada următoare, ne vom concentra pe întărirea cooperării în domeniul apărării pentru menținerea siguranței Americii, pe consolidarea alianțelor noastre strategice și pe stimularea prosperității prin extinderea colaborării în domeniile comerțului, investițiilor și energiei”, se arată în postarea Ambasadei americane de la București.

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

sursa foto: Facebook - U.S. Embassy Bucharest

