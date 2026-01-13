O pisică s-a întors acasă după 16 ani. Familia nu mai spera să o revadă pe Sunshine: „E plăcut să o avem din nou alături” (VIDEO)

Stăpânul unei pisici a fost „copleșit” de emoție după ce felina sa dispărută s-a întors după 16 ani. Sunshine a ieșit la plimbare din casa lui Carl Pullen din Welwyn Garden City, Hertfordshire (Marea britanie), în 2009, dar nu s-a mai întors. De atunci, Regatul Unit a avut șapte prim-miniștri, Manchester City a câștigat opt titluri în Premier League, iar Prințul Charles a devenit Rege.
Sunshine a revenit acasă după 16 ani
Pullen, care locuiește acum în Essex, a spus că a fost „atât de surprins” când un medic veterinar l-a sunat pentru a-i spune că pisica lui cu pedigree a ajuns în cabinetul său.
„A fost complet neașteptat. Veterinarul m-a întrebat dacă am o pisică pe nume Sunshine, am spus că da și mi-a zis că fusese dată unui băiat ca pisică vagaboandă. Am fost atât de surprins, copleșit de fapt, pentru că pur și simplu nu mă așteptam să o revăd, mai ales după atâta timp”, a declarat el pentru BBC.
Stăpânul a distribuit pliante prin Welwyn Garden City când Sunshine nu s-a întors acasă și a cerut ajutor pentru a o găsi. În cele din urmă, când a văzut că pisica nu apare, s-a mutat în Takeley, în anul 2010.
„Ne-am gândit că nu o vom mai vedea, dar tot a fost trist să plecăm de acasă”, a declarat el.
Revedere emoționantă
Potrivit lui Carl, Sunshine cântărea aproximativ 2 kg când i-a fost returnată în martie 2025 și a estimat că are 19 ani: „E plăcut să o avem din nou alături și să știu că va avea un sfârșit frumos de viață acum. S-ar putea să nu fie printre noi prea mult timp, dar cel puțin va avea parte de o bătrânețe frumoasă”.
