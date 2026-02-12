O nouă campanie națională cere schimbări în politicile de locuințe și sprijin social, pentru a nu exclude persoanele fără adăpost din Marea Britanie care refuză să renunțe la animalele lor de companie. Campania No One Left Outside a fost lansată marți, 10 februarie, în cadrul unei intervenții la All-Party Parliamentary Dog Advisory Welfare Group (APDAWG).

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Oamenii fără adăpost sunt forțați să renunțe la animalele lor

Inițiatorii campaniei atrag atenția că persoanele fără adăpost sunt adesea refuzate de la cazare și servicii pentru că au câini sau pisici, fiind astfel obligate să rămână pe stradă în loc să abandoneze animalele care le oferă companie, siguranță și stabilitate emoțională. Această situație contribuie, spun ei, la o criză evitabilă în creștere.

Street Paws cere reforme în politicile de locuințe

Organizația caritabilă Street Paws, care sprijină oamenii fără adăpost și animalele lor din nordul Angliei, conduce inițiativa pentru schimbare. Street Paws solicită guvernului să clarifice politicile de locuințe, astfel încât proprietarii sociali să nu refuze animalele de companie dacă evaluările de risc arată că este sigur să le permită, notează Dogs Today.

Aceeași regulă există deja în sectorul chiriașilor privați și nu ar necesita lege sau finanțare suplimentară.

Vedete și animale implicate

Campania a primit sprijin din partea vedetelor iubitoare de animale Ricky Gervais și Peter Egan, ambii cunoscuți din serialul After Life. Personajul canin Brandy din serial a fost interpretat de Antilly, care a fost și ambasador Street Paws înainte de decesul său.

Peter Egan a declarat:

„After Life a arătat atât de frumos ce înseamnă animalele pentru noi în momentele noastre cele mai vulnerabile – nu doar confort, ci companie, familie și ancore de speranță. Street Paws înțelege această realitate în viața de zi cu zi. Nicio persoană fără adăpost nu ar trebui să fie obligată să abandoneze animalul pe care îl iubește pentru a găsi siguranță. Campania No One Left Outside se bazează pe compasiune, bun simț și umanitate, și sunt mândru să o susțin.*“

Ricky Gervais a adăugat:

„Antilly a fost o prietenă foarte dragă și oricine a cunoscut-o va înțelege de ce nu e surprinzător că ea și stăpânul său, Ashley, au fost ambasadori ai muncii remarcabile a Street Paws. A demonstrat, pe ecran și în viața reală, că câinii nu sunt accesorii, ci familie. Pentru persoanele fără adăpost, această legătură poate fi totul. Nimeni nu ar trebui să fie nevoit să aleagă între un adăpost și animalul pe care îl iubește, de aceea susțin pe deplin Street Paws și campania lor No One Left Outside.“

Impactul excluderii și nevoia de compasiune

Fondatoarea Street Paws, Michelle Southern OBE, subliniază că organizația vede zilnic efectele politicilor care exclud animalele:

„Pentru oamenii cu care lucrăm, câinele sau pisica lor este adesea singura constantă într-o viață marcată de traume, pierderi și instabilitate. Când furnizorii de locuințe refuză animalele, nu oferă ajutor, ci impun un ultimatum imposibil. Nimeni nu ar trebui să fie obligat să-și abandoneze companionul iubit pentru a avea siguranță, căldură sau sprijin. Această schimbare este urgentă, pentru că compasiunea nu ar trebui să fie condiționată.“