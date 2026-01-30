Ricky Gervais s-a alăturat campaniei „No One Left Outside”, care cere schimbarea politicilor ce exclud oamenii fără adăpost și animalele lor de la adăposturi și servicii, în Marea Britanie.. Mulți oameni sunt refuzați doar pentru că nu vor să-și abandoneze animalele, fiind astfel forțați să rămână pe stradă.

O criză reală: oameni fără adăpost și animale

Street Paws, organizație care sprijină oamenii fără adăpost și animalele lor în nordul Angliei, solicită ca proprietarii sociali să nu refuze animalele atunci când evaluarea riscurilor arată că prezența lor este sigură. Această regulă există deja în sectorul privat și nu necesită legislație sau finanțare suplimentară, ci doar claritate și compasiune în aplicarea politicilor, notează National World.

Sprijinul celebrităților

Campania a fost susținută de Ricky Gervais și Peter Egan, cunoscuți din serialul After Life. Peter Egan a declarat: „Nicio persoană fără adăpost nu ar trebui să fie forțată să-și abandoneze animalul pentru a găsi siguranță. Campania No One Left Outside se bazează pe compasiune și umanitate.”

Ricky Gervais a adăugat:„Pentru oamenii fără adăpost, legătura cu animalul lor poate fi totul. Nicio persoană nu ar trebui să aleagă între un acoperiș și animalul pe care îl iubește.”

Schimbarea este urgentă

Fondatoarea Street Paws, Michelle Southern OBE, explică:„Câinele sau pisica lor este adesea singura constantă într-o viață marcată de traumă și instabilitate. Refuzul locuințelor este un ultimatum imposibil. Compasiunea nu ar trebui să fie condiționată.”

Campania colaborează cu parlamentari, autorități locale și furnizori de locuințe pentru a promova politici care permit oamenilor fără adăpost să rămână cu animalele lor și pentru a împărtăși bune practici, cum s-a întâmplat în Manchester.