Rănirea sau relele tratamente aplicate animalelor sunt sancţionate ferm de poliţişti care sunt sprijiniţi în demersul lor şi de procurori, fapt dovedit de soluţionarea cu trimiterea în judecată a opt astfel de cauze în anul precedent, a afirmat marţi într-o conferinţă de presă, şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, Ionuţ Ilinca.

Trimiși în judecată pentru rele tratamente aplicate animalelor

Acesta a menţionat că în anul 2025, poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor au înregistrat şi soluţionat 278 de sesizări, cu 77 mai multe faţă de anul 2024, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale de peste 180.000 de lei şi fiind deschise 48 de dosare penale, cu 11 mai multe comparativ cu anul anterior.

“La nivelul Biroului pentru Protecţia Animalelor, în perioada analizată, au fost înregistrate 278 de petiţii (+77 faţă de anul 2024), toate fiind soluţionate şi au fost aplicate 323 de sancţiuni contravenţionale (+17 faţă de anul 2024), în valoare de 182.320 de lei. Totodată, au fost înregistrate 43 de dosare penale (+11 faţă de anul 2024) şi au fost emise 38 de ordine de plasare în adăpost (+11 faţă de anul 2024) pentru 72 de exemplare canine, 21 de feline şi 2 cabaline”, a spus Ionuţ Ilinca.

Şeful IPJ Olt a menţionat că au fost situaţii când s-a ajuns şi la arest preventiv pentru persoanele care au maltratat animale, fapt ce subliniază fermitatea măsurilor luate de poliţişti în astfel de cazuri.

“În momentul în care noi suntem sesizaţi cu privire la un animal căruia se aplică rele tratamente, să ştiţi că măsurile sunt destul de ferme, am avut şi măsuri preventive pe aceste linie, sancţiunile sunt destul de mari. Din punctul meu de vedere nu avem un fenomen în judeţul Olt. Probabil că e vorba de oarecum mentalitatea pe care o avem faţă de animale, trebuie un pic să fim mai educaţi, să citim mai mult în ceea ce priveşte cum ar trebui să ne comportăm faţă de animale. Sancţiunile nu sunt blânde, sunt şi trimiteri în judecată, Parchetul le trimite în judecată, sunt opt rechizitorii emise anul trecut. În momentul în care am primit imagini cu privire la animale tratate în acest fel de proprietari, am avut chiar măsuri preventive şi procurorii ne-au sprijinit atât în reţinere, cât şi la arestare preventivă”, a explicat Ilinca, transmite Agerpres.

Ionuţ Ilinca a exemplificat că în situaţia unei persoane care omoară un animal pedeapsa pentru această infracţiune poate fi şi una cu închisoarea.

“O persoană care şi-a omorât câinele riscă pedeapsa cu închisoarea, este infracţiune. Au fost emise chiar opt rechizitorii în perioada anului trecut pentru persoane care au fost cercetate pentru rănirea animalelor sau rele tratamente aplicate a animalelor”, a conchis şeful IPJ Olt.