Operațiune dificilă de salvare. Un câine a căzut 30 de metri într-o prăpastie: „Din fericire, totul s-a încheiat cu bine pentru Whisp”

Un câine de rasă a supraviețuit unei căderi de aproximativ 30 de metri de pe stâncile din peninsula Northmavine, Insulele Shetland, Scoția, și s-a reunit „nevătămat” cu stăpânul său. Patrupedul din rasa Collie, pe nume Whisp, a căzut pe stâncile din peninsula Northmavine, în Insulele Shetland, și a rămas blocat pe o mică terasă stâncoasă. Proprietarul nu a putut ajunge la el în siguranță, așa că a cerut ajutorul autorităților, relatează BBC.

În jurul orei 11:10, echipa HM Coastguard Orkney și Shetland a început operațiunea de salvare, dar panta abruptă nu a permis accesul din partea mării. Echipa s-a chinuit trei ore cu echipamente speciale pentru a-l ridica pe Whisp în siguranță până în vârful stâncii. La ora 14:00, animalul a fost dat stăpânului său.

„Collie-ul de doi ani a fost văzut la aproximativ 30 de metri sub vârful stâncii, pe o terasă stâncoasă, ceea ce a făcut imposibil accesul de pe partea mării. Echipele noastre au montat echipamentele de frânghie și au trimis un tehnician să-l recupereze pe Whisp. El a fost readus în siguranță la stăpânul său – remarcabil de nevătămat – și, după cum se vede în fotografiile noastre, pare foarte fericit să fie din nou alături de proprietarul său. Din fericire, totul s-a încheiat cu bine pentru Whisp”, a spus un reprezentant al echipei de salvare.

