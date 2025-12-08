Sute de oameni și prietenii lor blănoși au participat, în acest weekend, la tradiționala paradă de Crăciun unde atât stăpânii, cât și animalele de companie au defilat în costume festive pline de imaginație.

Phil Maclean, director de retail la The Valley Evesham, a declarat că peste 600 de persoane au fost prezente duminică dimineață la Christmas Dog Parade, un eveniment devenit deja simbolic pentru comunitatea din Marea Britanie, notează BBC.

Câștigătorii: un „Polar Express” canin

Competiția a inclus premii pentru cele mai inspirate costume, iar marele trofeu din acest an a mers către un grup care a recreat celebrul „Polar Express”. Ținutele au inclus un Moș Crăciun autentic și chiar un vagon special, adaptat pentru patrupezi – un detaliu care a cucerit imediat juriul.

Maclean spune că organizatorii au fost extrem de fericiți că vremea a ținut cu ei: „Am fost impresionați de costume. Oamenii lucrează luni întregi la ele și pentru mulți, parada marchează ‘începutul oficial al Crăciunului’.”

Fiecare cățel pleacă acasă cu o medalie

Indiferent de rezultat, fiecare câine care participă primește o medalie ca amintire, un detaliu apreciat de toți iubitorii de animale.

„Parada este un moment de vârf pentru noi la The Valley”, a spus Maclean. „Este o ocazie minunată de a aduce comunitatea împreună și de a celebra bucuria pe care animalele de companie o aduc în viețile noastre.”

El a mărturisit că preferatele lui sunt familiile care se implică total în tematică. În 2023, de exemplu, o familie întreagă — inclusiv animăluțele — s-a costumat în personaje din Aladdin, iar parada lor includea chiar și un covor fermecat.

Una dintre cele mai „dog-friendly” destinații

Maclean consideră că zona The Valley este „una dintre cele mai prietenoase destinații pentru câini”, fiind aproape de natură și oferind, în lunile calde, un curs gratuit de agilitate pentru patrupezi.

Evenimente de sezon pentru întreaga familie

Pe lângă parada canină, The Valley, situat în apropiere de Stratford Road, organizează și alte activități festive:

un traseu cu pinguini din cărămidă construiți manual,

o plimbare gratuită la răsărit, cu ocazia solstițiului de iarnă, programată pentru 21 decembrie.