Patrulele cu sănii trase de câini din Groenlanda, ironizate de Trump, sunt veritabile unităţi de elită

Donald Trump a ridiculizat apărarea Groenlandei reducând-o la „două sănii trase de câini”, dar patrula Sirius este considerată o unitate de elită a marinei care îşi desfăşoară activitatea în condiţii extreme, în care numai cei mai rezistenţi supravieţuiesc, relatează AFP, transmite Agerpres.

Patrulele cu sănii trase de câini din Groenlanda, veritabile unități de elită

Danemarca investeşte miliarde de euro pentru a întări securitatea insulei, dar pentru a supraveghea întinderile îngheţate din nordul şi estul Groenlandei iarna se bazează pe şase echipaje de câte doi bărbaţi care dispun fiecare de circa zece câini.

Între ianuarie şi iunie, atunci când soarele reapare la orizont după două luni de noapte, echipajele cu câini pleacă pentru patru sau cinci luni, în temperaturi care pot coborî până la -40°C, fără a întâlni uneori pe nimeni.

Militarii schiază alături de câini, parcurgând circa 30 km pe zi. Câinii trag o sanie de 500 kg încărcată cu corturi special concepute pentru condiţii climatice extreme, provizii, carburant şi alte materiale care asigură cele necesare până la un depozit de aprovizionare.

Circa 50 de depozite se află în regiune, în general situate la şapte-zece zile de mers unul faţă de celălalt.

„Motivul pentru care folosim o sanie cu câini în loc de vehicul pentru zăpadă este că sania şi câinii sunt rezistenţi. Putem fi operaţionali o perioadă foarte îndelungată, pe distanţe enorme, în medii extrem de izolate”, a explicat AFP Sebastian Ravn Rasmussen, fost membru al patrulei Sirius, potrivit Agerpres.

„Un vehicul pentru zăpadă ar face rapid pană în aceste condiţii”, a subliniat acest danez de 55 de ani. Şi în acest caz „nu poţi merge mai departe. Şi eşti foarte, foarte departe de tot”, a spus el.

„O sanie cu câini poate face pană, dar o putem repara. Şi putem pierde un câine, chiar doi sau trei câini în timpul unei patrule, dar putem încă să avansăm, cu viteză redusă”, a adăugat el.

Condiții vitrege pentru intervențiile de urgență

În caz de urgenţă, patrulele sunt pregătite să mănânce câinii pentru a supravieţui, chiar dacă „probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este foarte scăzută”.

Donald Trump a ameninţat în mai multe rânduri că va cuceri această insulă bogată în minerale, teritoriu autonom al Danemarcei, şi a afirmat că Copenhaga nu face suficient pentru a o proteja de Rusia şi China.

Însă din punctul de vedere al lui Ravn Rasmussen, patrulele cu sănii cu câini sunt mai eficiente decât elicopterele şi sateliţii.

„Această zonă este imensă, cu adevărat imensă”, a declarat el. „Iarna, totul este alb, şi dacă vreţi un elicopter, de exemplu, şi trebuie să supravegheaţi o zonă, nu puteţi vedea dacă un vehicul de zăpadă se deplasează într-un fiord. Trebuie să fii la sol pentru a putea vedea, simţi, dacă există alte persoane în zonă care nu ar fi trebuit să se afle aici”, a explicat el.

Patrule cu efective reduse operează în noiembrie şi decembrie, în timp ce în timpul verii zona este supravegheată de nave.

O mare parte din munca depusă de patrule este clasificată secret de apărare şi nu poate fi divulgată, susţine Ravn Rasmussen.

Acestea au salvat nave de croazieră, dintre care una a eşuat în 2023, şi au împiedicat o expediţie rusă să intre în parcul naţional din nord-estul Groenlandei fără permisele necesare.

Patrulele sunt echipate cu puşti şi arme de mână pentru a se apăra de urşi polari sau de boi moscaţi.

„Trebuie să fim capabili să facem faţă oricărei situaţii”, a afirmat Ravn Rasmussen. Sunt necesari trei până la patru ani pentru a acoperi integral zona de nord şi cea de est a Groenlandei.

Patrulele daneze, ironizate de Donald Trump

Fostul militar danez a spus că afirmaţiile lui Trump îl lasă indiferent.

„Preşedinţii american vin şi pleacă, dar patrula Sirius va rămâne, pentru că este modul cel mai eficient de a opera”, a declarat el.

În fiecare an, 80 până la 100 de persoane îşi depun CV-urile pentru a se alătura Sirius, singura condiţie prealabilă fiind urmarea instrucţiei militare de bază în Danemarca.

Circa 30 până la 35 dintre ele sunt selecţionate pentru teste fizice şi mentale şi, în final, numai cinci sau şase sunt invitate să se alăture patrulei. Ele sunt trimise în Groenlanda pentru o misiune neîntreruptă de 26 de luni.

Majoritatea membrilor sunt danezi, dar unii au fost şi localnici groenlandezi de-a lungul anilor. Nicio femeie nu şi-a depus până acum candidatura pentru a se alătura unităţii, notează AFP.

Primele patrule cu sănii cu câini au început în estul Groenlandei în timpul celui de Al Doilea Război Mondial. Ele au descoperit şi au contribuit la distrugerea unor staţii meteorologice germane, privându-i pe germani de informaţii cruciale pentru campania de atacuri cu submarine din Oceanul Atlantic.

