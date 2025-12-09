CALENDAR EVENIMENTE

Căței, cadouri și voie bună: Paw Luck Christmas Party, cea mai adorabilă petrecere de Crăciun din București

Catinca Andrușcă 9 decembrie
Afiș Paw Luck Christmas Party Sursa foto: Facebook / ASPA București

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar asociația DogVoice organizează o petrecere de Crăciun dedicată tuturor iubitorilor de animale. Printre participanți se numără și cinci câini ASPA, care așteaptă să petreacă alături de cei prezenți la eveniment.

Un eveniment cu și pentru prieteni blănoși

DogVoice, o organizație care luptă pentru drepturile animalelor, organizează pe 10 decembrie petrecerea „Paw Luck Christmas Party”, unde sunt așteptați cinci câini ai asociației ASPA București. Evenimentul are loc în localul pet-friendly Energiea, unde participanții sunt așteptați cu mâncare și băutură de calitate.

Petrecerea are loc între orele 18:30-22:30, iar invitații pot adopta un câine din adăpostul ASPA, să doneze o sumă de bani sau să se joace cu un animal prezent la eveniment.

Această întâlnire are loc în timpul campaniei de Crăciun „Acasă, de Crăciun”, organizată de ASPA București, cu scopul de a găsi câinilor din adăpost o casă, până de sărbători.

Sursa foto: Facebook / ASPA București

