“Zootopia 2”, a doua parte a filmului de animaţie Disney, continuă să domine box-office-ul la nivel mondial, acumulând deja încasări de 915,7 milioane de dolari, dintre care 359 de milioane de dolari au fost câştigate în weekend, transmite luni agenţia EFE, transmite Agerpres.

“Zootopia 2” continuă să domine box-office-ul internaţional

Cu această cifră, “Zootopia 2” se clasează pe locul al patrulea la box-office-ul anului, după filmul chinezesc “Ne Zha 2” (1,902 miliarde de dolari), “Lilo & Stitch” (1,037 miliarde de dolari) şi “A Minecraft Movie” (957 de milioane de dolari), într-un an care a fost în mod clar dominat de filmele pentru copii.

După “Zootopia 2”, filmul de groază “Five Nights at Freddy’s 2” a debutat în forţă în acest weekend, încasând 109 milioane de dolari la nivel mondial, conform datelor de pe site-ul specializat Box Office Mojo.

Locul al treilea revine unei alte continuări, “Wicked: For Good”. Adaptarea musicalului bazat pe “The Wizard of Oz” a ajuns la 440 de milioane de dolari, încă departe de cele 758 de milioane de dolari obţinute de prima parte a acestei poveşti, cu Ariana Grande şi Cynthia Ericvo în rolurile principale.

Un alt film de animaţie, “Jujutsu Kaisen: Execution”, se clasează pe locul al patrulea la box-office în primul său weekend de prezenţă în sălile de cinematograf, cu 40,3 milioane de dolari.

Pelicula “Now You See Me, Now You Don’t” completează primele cinci poziţii ale clasamentului din weekend, cu un total de 209 milioane de dolari de la lansarea sa, în urmă cu trei săptămâni.