Pisica Shadow se întorcea alături de stăpânii săi dintr-o excursie în Alaska și se îndreptau spre Oklahoma. La un popas în British Columbia, Canada, Shadow a ieșit din mașină și nu a mai fost văzut timp de 5 luni. În ciuda căutărilor făcute de stăpâni, pisica și-a găsit singură drumul spre casă.

Ca o umbră printre munți

Potrivit publicației People, Shadow a trăit timp de cinci luni în regiunea Northen Rockies din Canada și a reușit să se întoarcă în parcul unde se oprise alături de stăpâni. Aceștia au dat-o dispărută pe Shadow pe rețelele sociale și astfel a putut fi salvată. O problemă care a apărut imediat după găsirea lui Shadow a fost transportul, mai exact cum putea fi returnată la casa ei din Oklahoma.

Doi localnici dintr-un oraș aflat la opt ore de cel în care pisica a fost găsită s-au oferit voluntari în operațiunea de transportare a lui Shadow, înainte de sărbătorile de iarnă. Barton, stăpânul lui Shadow, a transmis că băieții lui erau dispuși să renunțe la cadourile lor de Crăciun, doar pentru a avea suficienți bani ca să fie siguri că pisica se va întoarce acasă.

Sutherland, bărbatul care s-a oferit voluntar să-i asigure transportul lui Shadow, a declarat că va zbura alături de pisică până în Winnipeg, un oraș din Canada, unde va fi preluată de Barton. Deși drumul din Oklahoma până în Winnipeg este de 16 ore dus-întors, Barton este dispus să conducă pentru a-și reuni familia.

„Nu poți face niciodată prea mult, știi, când vine vorba de a ajuta familiile în orice perioadă a anului și în orice fel de necaz,” a declarat Sutherland pentru postul de știri CBC. „Această pisică a însemnat foarte mult pentru cei doi băieți. Și e atât de frumos că o vor vedea înainte de Crăciun.”

