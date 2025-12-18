Penny, o adorabilă cățelușă Cocker cu fundițe roz și un pulover pufos, a avut parte de una dintre cele mai importante „prime experiențe” din viața oricărui cățel modern: prima ei înghițitură de pup cup.

Videoclipul postat pe Instagram arată cum micuța se apropie timid de pahar, îl miroase, îl testează cu limba… și apoi se îndrăgostește pe loc de gust.

Fața ei se luminează instant – iar pup cup-ul dispare mai repede decât ai zice „treat”

În câteva secunde, Penny trece de la curiozitate la pură încântare. Mustăcioarele îi rămân acoperite de spumă, ochii i se micșorează de fericire, iar limba lucrează în ritm alert să nu piardă niciun strop.

Adorabil este că în tot timpul acesta, ea stă perfect cuminte, cu privirea caldă și atitudinea unui copil care tocmai a descoperit desertul preferat.

View this post on Instagram A post shared by Princess Penny 👑 (@its_princesspenny)

Ce este un „pup cup”

Pentru cititorii care nu sunt familiari cu termenul, pup cup-ul este o gustare specială pentru câini — de obicei frișcă fără lactoză sau o cremă sigură pentru consumul canin.

E genul de treat care transformă orice drum cu mașina într-o experiență memorabilă pentru prieteni pufoși ca Penny.

Reacții pline de inimioare

Oamenii au comentat masiv, fascinați de delicatețea cățelușei:

„E atât de finuță când mănâncă, nu pot!”

„Penny pare o prințesă care tocmai a descoperit luxul suprem.”

„A mâncat pup cup-ul cu aceeași energie cu care beau eu cafeaua dimineața.”