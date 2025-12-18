VIRALE

Viralul zilei | Reacția adorabilă a unei cățelușe când gustă pentru prima dată un ”pup cup” (VIDEO)

Raluca Stoica 18 decembrie 0 comentarii
Un cățel bagă botul într-un pahar de înghețată Sursa foto: Captură video / Instagram

Penny, o adorabilă cățelușă Cocker cu fundițe roz și un pulover pufos, a avut parte de una dintre cele mai importante „prime experiențe” din viața oricărui cățel modern: prima ei înghițitură de pup cup.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Videoclipul postat pe Instagram arată cum micuța se apropie timid de pahar, îl miroase, îl testează cu limba… și apoi se îndrăgostește pe loc de gust.

Fața ei se luminează instant – iar pup cup-ul dispare mai repede decât ai zice „treat”

În câteva secunde, Penny trece de la curiozitate la pură încântare. Mustăcioarele îi rămân acoperite de spumă, ochii i se micșorează de fericire, iar limba lucrează în ritm alert să nu piardă niciun strop.

Adorabil este că în tot timpul acesta, ea stă perfect cuminte, cu privirea caldă și atitudinea unui copil care tocmai a descoperit desertul preferat.

Ce este un „pup cup”

Pentru cititorii care nu sunt familiari cu termenul, pup cup-ul este o gustare specială pentru câini — de obicei frișcă fără lactoză sau o cremă sigură pentru consumul canin.

E genul de treat care transformă orice drum cu mașina într-o experiență memorabilă pentru prieteni pufoși ca Penny.

Reacții pline de inimioare

Oamenii au comentat masiv, fascinați de delicatețea cățelușei:

„E atât de finuță când mănâncă, nu pot!”

„Penny pare o prințesă care tocmai a descoperit luxul suprem.”

„A mâncat pup cup-ul cu aceeași energie cu care beau eu cafeaua dimineața.”

  • Raluca Stoica face parte din echipa de redacție și editare video Pets&Cats. Îndrăgește animalele, drept pentru care a crescut înconjurată de tot felul de animăluțe, fiecare lăsând o amprentă unică în viața acesteia. Îi place să scrie, să se joace cu animăluțele și chiar să surprindă momente de neuitat prin filmulețe/poze. Este absolventă a Facultății de Publicitate și are peste un an de experiență în editare video, acumulată în cadrul televiziunii.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Captură video / Instagram

, ,

By Raluca Stoica

Raluca Stoica face parte din echipa de redacție și editare video Pets&Cats. Îndrăgește animalele, drept pentru care a crescut înconjurată de tot felul de animăluțe, fiecare lăsând o amprentă unică în viața acesteia. Îi place să scrie, să se joace cu animăluțele și chiar să surprindă momente de neuitat prin filmulețe/poze. Este absolventă a Facultății de Publicitate și are peste un an de experiență în editare video, acumulată în cadrul televiziunii.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *