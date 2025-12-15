Un videoclip devenit rapid viral a surprins una dintre cele mai adorabile scene posibile: un pui de pisică gri, mic cât o palmă, a adormit… întins pe schimbătorul de viteze al mașinii, cu lăbuțele atârnând în toate direcțiile.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Clipul postat pe Instagram a strâns zeci de mii de aprecieri, iar comentariile sunt în mare parte un amestec de uimire, râsete și îndrăgosteală instantă.

A găsit „cel mai confortabil” loc – fără să știe că nu e

Pisica pare complet relaxată, ca și cum locul ar fi fost creat special pentru somnul ei.

View this post on Instagram A post shared by Tania (@cats_for_happiness1)

Reacțiile utilizatorilor au apărut imediat, iar câteva dintre cele mai populare glume sunt deja virale:

„Sistemul s-a închis automat pentru economisirea energiei.”

„Nivel energie: 1%. Conexiune necesară la pat.”

„Așa dorm eu când ajung acasă și nu mai am chef să intru.”

Pisoiul a devenit instant o mică vedetă a somnului improvizat.

De ce adorm pisoii atât de ușor, oriunde

Specialiștii explică faptul că puii de pisică:

dorm până la 16–20 de ore pe zi,

adorm brusc atunci când se simt în siguranță

și găsesc poziții… cel puțin neobișnuite pentru oameni, dar complet normale pentru ei.