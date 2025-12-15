Un videoclip devenit rapid viral a surprins una dintre cele mai adorabile scene posibile: un pui de pisică gri, mic cât o palmă, a adormit… întins pe schimbătorul de viteze al mașinii, cu lăbuțele atârnând în toate direcțiile.
Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:
- articolul continuă mai jos -
Clipul postat pe Instagram a strâns zeci de mii de aprecieri, iar comentariile sunt în mare parte un amestec de uimire, râsete și îndrăgosteală instantă.
A găsit „cel mai confortabil” loc – fără să știe că nu e
Pisica pare complet relaxată, ca și cum locul ar fi fost creat special pentru somnul ei.
View this post on Instagram
Reacțiile utilizatorilor au apărut imediat, iar câteva dintre cele mai populare glume sunt deja virale:
„Sistemul s-a închis automat pentru economisirea energiei.”
„Nivel energie: 1%. Conexiune necesară la pat.”
„Așa dorm eu când ajung acasă și nu mai am chef să intru.”
Pisoiul a devenit instant o mică vedetă a somnului improvizat.
De ce adorm pisoii atât de ușor, oriunde
Specialiștii explică faptul că puii de pisică:
- dorm până la 16–20 de ore pe zi,
- adorm brusc atunci când se simt în siguranță
- și găsesc poziții… cel puțin neobișnuite pentru oameni, dar complet normale pentru ei.