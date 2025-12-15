Uncategorized VIRALE

Viralul zilei | „Când ți se termină bateria în mijlocul drumului”: Un pui de pisică adoarme pe schimbătorul de viteze al mașinii (VIDEO)

Raluca Stoica 15 decembrie 0 comentarii
Un pui de pisică adoarme pe schimbătorul de viteze al unei mașini Sursa foto: Captură video / Instagram

Un videoclip devenit rapid viral a surprins una dintre cele mai adorabile scene posibile: un pui de pisică gri, mic cât o palmă, a adormit… întins pe schimbătorul de viteze al mașinii, cu lăbuțele atârnând în toate direcțiile.

Clipul postat pe Instagram a strâns zeci de mii de aprecieri, iar comentariile sunt în mare parte un amestec de uimire, râsete și îndrăgosteală instantă.

A găsit „cel mai confortabil” loc – fără să știe că nu e

Pisica pare complet relaxată, ca și cum locul ar fi fost creat special pentru somnul ei.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Tania (@cats_for_happiness1)

Reacțiile utilizatorilor au apărut imediat, iar câteva dintre cele mai populare glume sunt deja virale:

„Sistemul s-a închis automat pentru economisirea energiei.”

„Nivel energie: 1%. Conexiune necesară la pat.”

„Așa dorm eu când ajung acasă și nu mai am chef să intru.”

Pisoiul a devenit instant o mică vedetă a somnului improvizat.

De ce adorm pisoii atât de ușor, oriunde

Specialiștii explică faptul că puii de pisică:

  • dorm până la 16–20 de ore pe zi,
  • adorm brusc atunci când se simt în siguranță
  • și găsesc poziții… cel puțin neobișnuite pentru oameni, dar complet normale pentru ei.

  • Raluca Stoica face parte din echipa de redacție și editare video Pets&Cats. Îndrăgește animalele, drept pentru care a crescut înconjurată de tot felul de animăluțe, fiecare lăsând o amprentă unică în viața acesteia. Îi place să scrie, să se joace cu animăluțele și chiar să surprindă momente de neuitat prin filmulețe/poze. Este absolventă a Facultății de Publicitate și are peste un an de experiență în editare video, acumulată în cadrul televiziunii.

Sursa foto: Captură video / Instagram

Raluca Stoica face parte din echipa de redacție și editare video Pets&Cats. Îndrăgește animalele, drept pentru care a crescut înconjurată de tot felul de animăluțe, fiecare lăsând o amprentă unică în viața acesteia. Îi place să scrie, să se joace cu animăluțele și chiar să surprindă momente de neuitat prin filmulețe/poze. Este absolventă a Facultății de Publicitate și are peste un an de experiență în editare video, acumulată în cadrul televiziunii.

