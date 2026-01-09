Peste 100.000 de păsări sacrificate după descoperirea unei substanțe ilegale în furaje. Produse retrase din magazine

110.000 de păsări au fost ucise după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat reziduuri de produse interzise. Potrivit instituției, în toate unitățile verificate a fost dispusă suspendarea mișcării păsărilor și a ouălor obținute de la acestea, precum și inițierea acțiunilor de rechemare de pe piață a ouălor de consum.

110.000 de păsări ucise după depistarea unei substanțe interzise

Astfel, ca urmare a prelevării de către inspectori a probelor de ser de la păsările de fermă și testării acestora în laborator, a fost depistată prezența metronidazolului.

În timpul anchetei au fost derulate 17 controale oficiale care au inclus două depozite de hrană pentru animale, un abator pentru păsări, două ferme de găini producătoare de ouă destinate consumului uman, două ferme producătoare de ouă pentru incubație și 10 ferme de pui destinați producției de carne. Medicii veterinari au dispus prelevări de probe de ser, ouă și furaje care au fost supuse testărilor în laboratoarele naționale și ale Uniunii Europene, scrie zdg.md.

Metronidazol descoperit în urma testelor de laborator

„La momentul actual au fost supuse nimicirii 110 mii de păsări, iar unele acțiuni sunt încă în derulare și vor fi comunicate ulterior”, anunță ANSA.

În baza rezultatelor de laborator și a informațiilor adunate în timpul controalelor oficiale, s-a concluzionat că sursa reziduurilor de metronidazol depistate în ouă și ser este hrana pentru animale în care a fost adăugat metronidazol de către producători. Astfel, ANSA a sistat importurile de furaje combinate, fiind solicitate informații și explicații de la autoritatea veterinară responsabilă din țara exportatoare. Această măsură nu vizează hrana pentru animale de companie.

„ANSA îndeamnă administratorii fermelor de animale să utilizeze medicamentele de uz veterinar strict în baza prescripțiilor emise de medicul veterinar și să se asigure că hrana pentru animale utilizată în propriile ferme nu conține substanțe interzise, fiind încurajați să aplice programe interne de autocontrol pentru a garanta furnizarea unor produse sigure către consumatori.

De asemenea, medicii veterinari sunt îndemnați să prescrie doar medicamente de uz veterinar autorizate pentru specia de animale care urmează a fi tratată și care provin exclusiv de la depozite de medicamente de uz veterinar autorizate sanitar veterinar, precum și să completeze cu responsabilitate registrele de evidență a tratamentelor aplicate animalelor”, susține autoritatea.

Ce este metronidazolul

Metronidazolul este un chimioterapic puternic, cu efecte bacteriostatice și antiparazitare. Din cauza riscurilor pe care îl prezintă, utilizarea acestuia este interzisă la animalele de la care se obțin produse alimentare destinate consumului uman începând cu anul 1997, în Uniunea Europeană, și din anul 2011 în Republica Moldova.

În plus, „pericolul generat de consumul produselor alimentare provenite de la animalele respective este evident”, aspect menționat și în Standardul International Codex Alimentarius al FAO, precum și în raportul Agenției Europene a Medicamentelor, documente care evidențiază îngrijorări majore legate de siguranța acestei substanțe, în special efectele legate de:

Carcinogenitate, un carcinogen dovedit la animale (șoareci și șobolani) care provoacă tumori mamare, limfoame maligne și adenoame pulmonare. Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) o clasifică drept posibil carcinogenă pentru populația umană (Grupul 2B);

Genotoxicitate și mutagenicitate: metronidazolul este considerat genotoxic și mutagen, provocând rupturi ale catenelor de ADN atât în celulele umane in vivo (după doze terapeutice), cât și în sistemele microbiene;

Toxicitate reproductivă: studiile au descoperit efecte negative asupra sistemului reproductiv masculin, incluzând atrofie testiculară și reducerea spermatogenezei la șobolani și șoareci;

Lipsa limitelor de siguranță: pe fondul mecanismului genotoxic, nu s-a putut stabili un nivel prag și nici o doză zilnică acceptabilă.