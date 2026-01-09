Tinerii stăpâni de animale schimbă radical modul în care brandurile de hrană și produse pentru animale ajung la consumatori. Potrivit celui mai recent raport Cascadia Capital – Winter 2025/2026 Pet Industry Overview –, generațiile Millennials și Gen Z sunt principalii factori de creștere ai pieței, folosind din ce în ce mai mult platforme de social media care îmbină divertismentul cu shoppingul online, precum TikTok și Instagram.

Tinerii „părinți de animale” creează noi oportunități pentru branduri

Deși numărul total al proprietarilor de animale a scăzut în ultimii ani – de exemplu, procentul celor care dețin câini a coborât de la 41% în 2019 la 38% în 2024 – structura demografică s-a schimbat semnificativ. Millennials reprezintă în prezent aproximativ 33% dintre proprietarii de animale din SUA, iar Generația Z a ajuns la 25%, fiind segmentul cu cea mai rapidă creștere.

Acești tineri „pet parents” sunt mult mai conectați digital, caută recomandări online și sunt deschiși să descopere branduri noi direct din social media. Pentru producători și comercianți, acest lucru înseamnă oportunități importante de creștere, dar și nevoia de a-și adapta strategiile de vânzare, notează Pet Food Industry.

Social media, mai mult decât marketing: canale reale de vânzare

Schimbarea generațională a dus industria dincolo de strategiile clasice de tip omnichannel, bazate pe site-uri proprii și platforme consacrate de e-commerce precum Amazon sau Chewy. Conform raportului Cascadia Capital, rețelele sociale – în special Instagram și TikTok – au devenit canale integrate de comerț, unde descoperirea produsului și achiziția se întâmplă în același loc.

Un exemplu clar este lansarea TikTok Shop în septembrie 2023. Într-un timp foarte scurt, platforma a devenit un canal relevant de vânzare pentru branduri de produse pentru animale precum Nom Nom, Freshpet, Spot & Tango sau BarkBox.

Petfluencerii, motorul deciziilor de cumpărare

Odată cu explozia social media, a apărut și fenomenul „petfluencerilor” – creatori de conținut care își pun animalele în prim-plan și influențează direct deciziile de cumpărare ale urmăritorilor. Aceștia joacă un rol esențial atât în crearea interesului pentru un produs, cât și în conversia efectivă.

De exemplu, BarkBox colaborează cu creatori populari din zona de animale pentru a promova lansări de jucării noi sau cutii tematice. Conținutul realizat de petfluenceri este folosit atât pentru creșterea notorietății brandului, cât și pentru stimularea vânzărilor prin oferte limitate în timp.

De ce trebuie brandurile să fie prezente acolo unde sunt tinerii

Raportul Cascadia subliniază că brandurile din industria animalelor de companie trebuie să aibă o prezență relevantă pe platformele emergente, acolo unde generațiile tinere descoperă produse, cer recomandări și finalizează achiziții. Interacțiunea pe aceste canale aduce, de multe ori, un randament mai bun al investiției și costuri mai mici de atragere a clienților comparativ cu publicitatea tradițională.

Pentru viitor, este clar: TikTok, Instagram și petfluencerii nu mai sunt simple tendințe, ci elemente-cheie în modul în care iubitorii de animale aleg ce hrană, jucării sau accesorii să cumpere pentru companionii lor.