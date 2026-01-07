Anul 2025 a adus o abordare mai calculată în domeniul fuziunilor și achizițiilor (M&A) în industria hranei pentru animale. Companiile s-au concentrat pe extinderea geografică și diversificarea portofoliului, iar o singură companie europeană a fost responsabilă pentru aproape jumătate din tranzacțiile anului.

Conform raportului Pet Industry Overview realizat de Cascadia Capital, evaluările companiilor din pet food rămân puternice comparativ cu perioada pre-pandemică. În SUA, numărul tranzacțiilor a scăzut ușor, însă achizițiile suplimentare (add-on) continuă să crească, notează Pet Food Industry.

„Activitatea de M&A în industria pet a rămas moderată pe tot parcursul anului 2025, pe măsură ce companiile și proprietarii au adoptat o perspectivă pe termen lung,” arată raportul.

Cascadia Capital anticipează următoarele tendințe: testarea pieței de către marile companii susținute de private equity, păstrarea activelor performante pentru mai mult timp și extinderea companiilor tradiționale în segmentul consumabile.

The Nutriment Company: liderul achizițiilor din Europa

Sediul principal al The Nutriment Company (TNC) se află la Stockholm, Suedia. Compania furnizează hrană naturală premium pentru animale prin branduri precum Nutriment, DIBO, Barfgold, AniForte și Natural Instinct, oferind hrană crudă, gustări și suplimente. Este deținută de firma nordică de private equity Axcel.

În 2025, TNC a realizat 10 achiziții pentru a-și extinde prezența în Europa și a intra pe noi segmente, inclusiv hrana pentru pisici:

Zoo Factory (Polonia) – distribuitor de gustări și hrană premium, decembrie 2025

Antos (Olanda) – producător de gustări, decembrie 2025

Easy-BARF (Franța) – hrană proaspătă, octombrie 2025

Purrform (UK) – hrană pentru pisici, iulie 2025

Graf Barf (Germania) – hrană privată, iunie 2025

Bulmer Pet Foods (UK) – hrană crudă accesibilă, aprilie 2025

BAF Petfood (Germania) – hrană crudă, martie 2025

Puromenu (Spania) – producător de hrană, februarie 2025

The Dog’s Butcher (UK) – hrană crudă pentru câini, ianuarie 2025

Your Pet Nutrition (UK) – suplimente dezvoltate de veterinari, ianuarie 2025

Alte achiziții notabile în 2025

Ianuarie: AlphaPet Ventures a achiziționat JR Pet Products (UK) – extindere în Marea Britanie.

Februarie: Colgate-Palmolive a preluat Care TopCo Pty Ltd , extinzând Hill’s Pet Nutrition în Australia.

Februarie: Scholtus Group (Olanda) a achiziționat Big Creek Foods (SUA) pentru a extinde oferta globală de gustări și hrană semi-umedă.

Mai: Nestlé a achiziționat o participație minoritară în Drools Pet Food (India).

Iunie: Partners Group a preluat MPM Products (UK), producător de hrană premium pentru pisici.

Iulie: VAFO Group a achiziționat AZAN (Polonia) și WH Group a preluat Pupil Foods (Polonia).

Iulie: Inspired Pet Nutrition (UK) a achiziționat Sopral (Franța), iar Archway a preluat Bright Planet Pet .

August: Firelight Capital Partners a achiziționat Snif-Snax (Miami), specializat în gustări din somon și pui afumat.

Septembrie: Treat Planet a preluat Bosco & Roxy’s , producător de gustări premium coapte pentru câini.

Octombrie: Ultra Premium Direct (Franța) a fost vândut către Inspired Pet Nutrition .

Noiembrie: Snellman Group a achiziționat Benyfit Natural (UK).

Decembrie: Vet Custom Label a achiziționat brandul Myristol , pentru suplimente destinate articulațiilor animalelor.

2025, un an strategic pentru hrana pentru animale

În 2025, fuziunile și achizițiile au fost mai moderate, însă companiile europene au mizat pe extinderea portofoliilor și intrarea pe piețe noi. Strategia de diversificare și planificarea pe termen lung s-au dovedit cheia succesului în industria hranei pentru animale, pregătind terenul pentru creșterea viitoare în segmente premium și consumabile.