INTERVIU EXCLUSIV | Piața hranei premium pentru animale se dublează în 2026. Estimare Zoopers: Vânzări de aproape 1 milion de euro. Mâncarea de calitate, tot mai căutată, în ciuda creșterii TVA și provocărilor logistice

Segmentul pieței de hrană premium pentru animale de companie va cunoaște o creștere accelerată în 2026. Acest lucru vine pe fondul unui consumator tot mai atent la sănătatea animalelor. Daniel Terheș, fondatorul Zoopers și Marketing Director al Master Products, a declarat pentru Pets&Cats că estimează dublarea vânzărilor pe acest segment. Valorile vor crește de la aproximativ 500.000 de euro în 2025 la aproape 1 milion de euro în 2026. Evoluția este susținută de educarea consumatorilor, extinderea canalelor online și interesul tot mai mare pentru produse premium, cu beneficii reale pentru animale.

Piața hranei premium pentru animale se dublează în 2026

Estimările vin într-un context dificil pentru industrie, marcat în 2025 de creșteri de TVA, scumpirea materiilor prime și presiunea tot mai mare a comenzilor online. Aceste provocări au determinat compania să-și consolideze stocurile și logistica pentru a menține standardele produselor premium.

Perspectiva produselor premium în 2026

Reporter: Care este perspectiva produselor premium pentru animale în anul 2026?

Daniel Terheș: Mizăm pe toate nișele, însă dacă ne concentrăm doar pe segmentul premium, estimăm că acesta se va dubla în 2026. Anul trecut am înregistrat vânzări de aproximativ 500.000 de euro, iar pentru acest an ne așteptăm ca valoarea să se apropie de 1 milion de euro. Această evoluție confirmă interesul tot mai mare pentru produsele de top și potențialul semnificativ al pieței premium.

Reporter: Cum s-a schimbat profilul consumatorului de hrană pentru animale în 2025 și ce a stat în spatele creșterii segmentului premium?

Daniel Terheș: Consumatorul de hrană pentru animale a devenit mult mai informat și exigent. Studiile arată că petownerii nu mai văd hrana pentru animale doar ca pe o necesitate de bază, ci ca pe o alegere conștientă, legată de sănătatea și bunăstarea companionilor lor.

Schimbări de perspectivă în rândul proprietarilor de animale

Un procent tot mai mare de proprietari tratează mesele animalelor cu aceeași seriozitate ca propria alimentație. Această schimbare a determinat creșterea segmentului premium. Proprietarii caută produse de calitate superioară, cu ingrediente naturale, formule funcționale sau adaptate nevoilor specifice ale animalului. Factorii principali care au susținut această creștere sunt: educația consumatorului, diversificarea ofertei și dorința de a investi în bunăstarea animalului pe termen lung.

Reporter: Care sunt provocările din 2025 și impactul asupra strategiei 2026 în ceea ce privește hrana premium pentru animale?

Daniel Terheș: În 2025 ne-am confruntat cu creșteri de TVA și costuri ale materiilor prime, fluctuații în aprovizionare și volume mai mari de comenzi online. Aceste provocări ne-au determinat să ne consolidăm stocurile, să eficientizăm logistica și să optimizăm prețurile pentru a menține calitatea serviciilor și a produselor premium.

Reporter: Care au fost principalele motoare de creștere pentru brandurile Zoopers și Verdelafan.ro în ultimul an. Extinderea rețelei de magazine fizice, dezvoltarea online-ului sau fidelizarea clienților existenți?

Daniel Terheș: În cazul Zoopers, creșterea a fost susținută de o strategie echilibrată, care a combinat dezvoltarea rețelei de magazine fizice, fidelizarea clienților și extinderea activității online. Însă principalul motor de creștere și notorietate în ultimul an a fost magazinul online Verdelafan.ro.

Platforma s-a consolidat ca site-ul lider în România pentru hrana animalelor mici, datorită mai multor factori cheie:

• Oferim consiliere și conținut educativ prin parteneriate cu medici veterinari specializați în animale exotice, cu sfaturi utile de la inițierea unui animal mic până la stadiul de adult senior, sprijinind clienții să ia decizii informate pentru bunăstarea companionilor lor.

• Distribuția unică în România a brandurilor premium Science Selective și Oxbow cele mai mari și recunoscute mărci de produse pentru rozătoare, ne diferențiază pe piață și întărește poziția noastră de lider.

• Platforma atrage clienți noi, facilitează achizițiile recurente prin abonamente și recomandări personalizate și oferă acces rapid la o gamă variată de produse premium.

Cum a crescut, de fapt, segmentul hranei premium pentru animale

Reporter: Ce a stat concret în spatele creșterii segmentului premium?

Daniel Terheș: Trei piloni care au susținut creșterea segmentului premium:

Prevenția și grija pentru sănătate

Consumatorii văd hrana premium ca parte a îngrijirii preventive. Nutriția de calitate influențează direct longevitatea, vitalitatea și bunăstarea animalului, iar proprietarii sunt dispuși să investească pentru rezultate vizibile pe termen lung.

Transparență și accesul la informație

Proprietarii de animale sunt mai informați ca niciodată și caută produse cu ingrediente clare, etichete detaliate și proveniență verificată. Educația prin articole, ghiduri și sfaturi de la medici veterinari creează încredere și justifică alegerea premium.

Inovație și adaptare la nevoi specifice

Produsele premium oferă formule speciale pentru diferite specii, vârste și stadii de dezvoltare, inclusiv opțiuni bio sau funcționale. Această personalizare răspunde exact nevoilor animalelor, transformând hrana într-un instrument de îngrijire specializată, nu doar într-un produs de bază.

