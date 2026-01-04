Tot mai mulți oameni se confruntă cu o alegere dureroasă: să-și hrănească animalele de companie sau pe ei înșiși.

„Mulți cred că nu ar trebui să ai un animal dacă nu te poți descurca să-l hrănești, dar realitatea este mult mai complexă”, spune Anita Arthur, cofondatoare a Animal Foodbank UK, alături de Robert Miller. Cei doi au început proiectul după ce au văzut câți oameni se luptă să le ofere hrană prietenilor lor necuvântători, notează BBC.

De la donații mici la o rețea națională

Inițial, totul a pornit de la două donații de 20 de lire sterline din partea fondatorilor. Astăzi, Animal Foodbank UK are peste 120 de voluntari și acoperă întreg teritoriul Marii Britanii, de la Scoția până în Cornwall, ajutând aproape 6.000 de stăpâni de animale.

În cei trei ani de activitate, organizația a donat 150.000 de mese pentru animale în Anglia, Scoția și Țara Galilor.

„Suntem probabil singurul serviciu din UK care livrează hrana pentru animale direct la ușa oamenilor. Oricine poate să ne sune sau să vină la centrele noastre de ajutor și îl vom sprijini”, explică Anita Arthur.

Cum funcționează băncile de hrană pentru animale

Beneficiarii primesc hrană pentru două săptămâni pentru animalele lor în fiecare lună.

Colaborează cu alte organizații, cum ar fi adăposturile pentru persoanele fără locuință.

Nu se solicită dovada venitului sau a altor beneficii.

Excepții: dacă cineva crește câini pentru reproducere sau folosește hrana primită pentru a lua mai mulți animale și apoi revine pentru donații suplimentare.

Alte inițiative similare în Marea Britanie

West Bromwich Emergency Pet Pantry, condusă de Louise Colledge, acoperă zona Sandwell, cu puncte de donații în West Bromwich și Smethwick. Beneficiarii pot solicita ajutor prin telefon, mesaj sau email și primesc hrană pentru o săptămână de trei ori pe parcursul a șase luni, cu sprijin prelungit în cazuri mai grave.

„Am văzut oameni fără adăpost care au refuzat cazarea ca să rămână cu animalele lor. Mulți iubesc atât de mult animalele încât le-ar preda la un adăpost dacă nu și-ar permite hrană, deci sprijinul nostru ajută și adăposturile”, explică Colledge.

Povestiri emoționante din viața reală

O femeie a fugit dintr-o situație de violență domestică cu doi câini și copiii.

O văduvă nu și-a putut hrăni animalele după ce a plătit pentru piatra funerară a soțului.

O altă femeie a rămas fără bani pentru a hrăni restul animalelor după ce a plătit pentru eutanasierea câinelui bolnav.

„Dacă putem hrăni câinele unui pensionar timp de două săptămâni, asta poate însemna că el își poate ține căldura pornită acasă. Mulți dintre acești oameni ar prefera să-și hrănească animalele decât pe ei înșiși”, spune Anita Arthur.

De ce băncile de hrană pentru animale contează

Aceste organizații oferă sprijin real stăpânilor aflați în dificultate, ajutându-i să își păstreze animalele și să evite abandonul. Dragostea pentru animale poate depăși orice limită, iar aceste programe sunt o punte de salvare pentru oameni și prietenii lor necuvântători.