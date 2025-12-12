Producătorii de hrană pentru animale amână inovația din cauza incertitudinii economice

Un sondaj recent realizat arată că aproape două treimi dintre producătorii de hrană pentru animale au amânat, suspendat sau încetinit dezvoltarea de produse noi, pe fondul incertitudinilor economice care schimbă strategiile de inovație din industrie.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ne întrebăm: într-un context economic nesigur, noile produse pentru animale sunt lansate sau puse pe pauză? Sondajul realizat în noiembrie de Petfood Industry arată că majoritatea companiilor abordează cu prudență lansările de produse noi, pregătindu-se pentru 2026.

Activitatea actuală în dezvoltarea de produse

35% dintre respondenți dezvoltă și lansează produse conform planului.

30% nu dezvoltă deloc produse noi.

17% continuă dezvoltarea, dar cu întârzieri în lansare.

8% au avansat cu inovația, dar au suspendat anumite produse.

10% au pus pe pauză toate activitățile de dezvoltare de produse noi.

Ce înseamnă: Industria pare să facă un pas înapoi față de ciclurile agresive de lansare care au caracterizat piața în ultimii ani.

Principalele motive pentru întârzierea lansărilor

Dintre cei care au amânat sau suspendat lansările, incertitudinea cererii din partea consumatorilor a fost citată ca principal obstacol de 30% dintre respondenți.

Costurile materiilor prime și problemele din lanțul de aprovizionare: 21%

Restricții bugetare interne: 12%

Reglementări și conformitate: 9%

Provocări în retail și distribuție: 6%

Dificultăți în colaborarea cu co-producători sau capacitatea de producție: 3%

Ce înseamnă: Producătorii de hrană pentru animale se îngrijorează mai mult dacă consumatorii vor cumpăra noile produse decât dacă le pot produce.

Impactul climatului economic asupra inovației

34% dintre respondenți au amânat majoritatea inițiativelor de produse noi.

31% încetinesc ritmul inovației, dar continuă să avanseze.

19% accelerează inovația pentru a profita de oportunitățile de piață.

9% mențin ritmul planificat.

6% și-au concentrat eforturile pe extinderea gamei existente, nu pe produse complet noi.

Ce înseamnă: În timp ce majoritatea adoptă strategii defensive, aproape o cincime dintre producători văd în actualul context o oportunitate pentru inovație.

Prioritățile de inovație pentru următoarele 12-18 luni

Nutriție sănătoasă și funcțională: 36%

Produse premium și super-premium: 24%

Produse accesibile, orientate pe valoare: 24%

Formate proaspete și congelate: 21%

Proteine și ingrediente noi, gustări și topping-uri: 15%

Produse sustenabile și eco-friendly: 12%

Nu prioritizează inovația: 24%

Ce înseamnă: Accentul pe sănătate și funcționalitate, combinat cu interesul egal pentru segmentele premium și accesibile, arată că producătorii își diversifică riscurile. Sustenabilitatea are o prioritate mai mică, ceea ce sugerează că beneficiile științifice contează mai mult decât mesajele ecologice.

Perspective pentru piața din 2026

10% au încredere puternică în cererea pentru produse noi.

39% sunt moderat încrezători în oportunități selective.

32% se simt nesiguri privind condițiile de piață.

13% consideră piața suprasaturată cu produse existente.

6% nu au încredere din cauza comportamentului imprevizibil al retailerilor și consumatorilor.

Ce înseamnă: Cu doar jumătate dintre respondenți exprimând vreun nivel de încredere și aproape o treime nesigure cu privire la piață, industria se pregătește pentru o perioadă prelungită de inovație selectivă și precaută în 2026.