Piața mexicană de hrană pentru animale, evaluată la 8,25 miliarde de dolari, traversează în 2025 o transformare profundă, orientată spre valoare și calitate. Presiunile economice și schimbările demografice schimbă modul în care gospodăriile mexicane cumpără hrană pentru animalele de companie, iar produsele premium și canalele specializate câștigă teren.

O populație mai tânără de animale schimbă cererea

Demografia animalelor din Mexic se află într-o schimbare generațională. Puii de animale vor contribui cu peste 20% din creșterea segmentului tinerelor generații până în 2030, redefinind mixul de produse și necesitățile nutriționale pe care consumatorii le caută, notează Pet Food Industry.

Formulele funcționale, dietele de tranziție și produsele premium câștigă popularitate, pe măsură ce animalele de companie devin tot mai mult „de acasă”, și nu doar adoptate din adăposturi. Această tendință întărește rolul canalelor de proximitate și creează o bază de consumatori cu legături emoționale și practice mai puternice la punctele obișnuite de cumpărare.

Canalele de vânzare se transformă, magazinele specializate conduc schimbarea

Doar în 2025, comerțul tradițional a adăugat 65.000 de puncte noi de vânzare, consolidându-și rolul de coloană vertebrală fizică a industriei. Însă centrul strategic de greutate se schimbă: magazinele specializate devin principalul spațiu pentru produse premium, diferențiere și inovație.

Formatele de conveniență, cabinetele veterinare și platformele online și-au recâștigat popularitatea, semnalând o reconfigurare multicanal mai amplă. Expansiunea categoriei nu mai este doar fizică — este direcțională, cu canale aliniate pe valoare, storytelling și intenția cumpărătorului.

Creșterea valorii depășește volumul, pe măsură ce premiumizarea accelerează

Presiunea asupra capacității de producție crește. Unele fabrici funcționează sub capacitate, altele aproape de limită — dovadă că eficiența și precizia contează acum mai mult decât volumul. Aceasta reflectă tranziția pieței de la modelul „mai mulți kilograme” la „mai multă valoare”.

Prețurile continuă să crească, în special la hrana pentru pisici, care a depășit 100 MXN per kilogram și și-a lărgit diferența de preț față de hrana pentru câini. Acest lucru reflectă un conținut mai valoros și extinderea rapidă a formatelor umede. Produsele premium și cele tehnice câștigă teren, în timp ce opțiunile economice se apropie de saturare.

Până la sfârșitul lui 2025, piața va atinge 1,7 milioane de tone și 150,5 miliarde de pesos (8,25 miliarde USD), înregistrând o creștere de 2,2% în volum și 5,9% în valoare. Câinii păstrează o cotă de 71,7%, însă pisicile conduc expansiunea valorică cu +8%.

Creștere sustenabilă, bazată pe calitate

Mexicul este pregătit pentru o creștere sustenabilă, axată pe calitate. Pe măsură ce canalele specializate se dezvoltă, nutriția premium se consolidează, iar animalele tinere schimbă cererea, câștigătoarele viitorului vor fi brandurile care oferă claritate, inovație și scop — mult dincolo de prețul produsului.