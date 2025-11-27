VIDEO

Cum să treci peste durerea pierderii unui animal de companie: Sfaturi de la psihoterapeutul Carla Buleanu (VIDEO)

Ioana Cosma Claudiu Surmei 27 noiembrie 0 comentarii
Carla Buleanu, psihoterapeut, alături de Ioana Cosma, la podcastul EduPet Sursa foto: Pets&Cats

Pierderea unui animal de companie poate fi una dintre cele mai dureroase experiențe, iar Carla Buleanu, psihoterapeut, vorbește deschis despre cum a trecut prin durerea pierderii câinelui ei, Happy, care i-a fost alături timp de 11 ani. Invitată în podcastul EduPet by Pets&Cats, Carla spune că nu există o rețetă universală pentru a depăși această durere, însă procesul de vindecare este posibil dacă suntem răbdători cu noi înșine.

Trăiește durerea, creează ritualuri, păstrează amintirea

„Nu treci peste durere, treci prin ea”, spune Carla. Ea recomandă să nu reprimăm emoțiile, ci să le simțim și să le acceptăm. Ritualurile simbolice – cum ar fi crearea unui mic altar cu obiectele preferate ale animalului sau un album foto – pot ajuta la procesarea pierderii. De asemenea, exercițiile somatice, care ajută la localizarea și conștientizarea emoțiilor în corp, pot fi de mare ajutor.

Un gest emoționant recent a adus-o pe Happy într-un mod inedit în viața bucureștenilor: imaginea ei a fost imprimată pe cartelele de metrou, într-o inițiativă Metrorex și Protecția Animalelor Ilfov pentru promovarea adopției animalelor fără stăpân. Carla a mărturisit că, atunci când a văzut-o, a simțit că Happy nu va fi uitată și că durerea pierderii poate fi, treptat, integrată în viața noastră.

Durerea pierderii unui animal nu dispare peste noapte, dar cu răbdare, ritualuri simbolice și acceptarea emoțiilor, putem învăța să păstrăm vie amintirea prietenului necuvântător și să continuăm să ne bucurăm de viață.

  • Ioana Cosma a intrat în presă în 1994, activând la televiziunea locală NCN Cluj, apoi s-a transferat la Pro TV - unde timp de 28 de ani a fost reporter, redactor și realizator de emisiuni. A realizat în decursul timpului mii de emisiuni live și a transmis de la unele dintre cele mai mari evenimente sportive și nu numai. Mare iubitoare de animale, Ioana salvează și militează pentru respect pentru necuvântătoare. Colaboararea cu Pest&Cats a început-o din prima zi de existență a site-ului. E mândră că are acasă 5 căței și 3 pisici - care îi fac viața mai frumoasă.

    Vezi toate articolele

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Pets&Cats

, ,

By Ioana Cosma

Ioana Cosma a intrat în presă în 1994, activând la televiziunea locală NCN Cluj, apoi s-a transferat la Pro TV - unde timp de 28 de ani a fost reporter, redactor și realizator de emisiuni. A realizat în decursul timpului mii de emisiuni live și a transmis de la unele dintre cele mai mari evenimente sportive și nu numai. Mare iubitoare de animale, Ioana salvează și militează pentru respect pentru necuvântătoare. Colaboararea cu Pest&Cats a început-o din prima zi de existență a site-ului. E mândră că are acasă 5 căței și 3 pisici - care îi fac viața mai frumoasă.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *