Pierderea unui animal de companie poate fi una dintre cele mai dureroase experiențe, iar Carla Buleanu, psihoterapeut, vorbește deschis despre cum a trecut prin durerea pierderii câinelui ei, Happy, care i-a fost alături timp de 11 ani. Invitată în podcastul EduPet by Pets&Cats, Carla spune că nu există o rețetă universală pentru a depăși această durere, însă procesul de vindecare este posibil dacă suntem răbdători cu noi înșine.

Trăiește durerea, creează ritualuri, păstrează amintirea

„Nu treci peste durere, treci prin ea”, spune Carla. Ea recomandă să nu reprimăm emoțiile, ci să le simțim și să le acceptăm. Ritualurile simbolice – cum ar fi crearea unui mic altar cu obiectele preferate ale animalului sau un album foto – pot ajuta la procesarea pierderii. De asemenea, exercițiile somatice, care ajută la localizarea și conștientizarea emoțiilor în corp, pot fi de mare ajutor.

Un gest emoționant recent a adus-o pe Happy într-un mod inedit în viața bucureștenilor: imaginea ei a fost imprimată pe cartelele de metrou, într-o inițiativă Metrorex și Protecția Animalelor Ilfov pentru promovarea adopției animalelor fără stăpân. Carla a mărturisit că, atunci când a văzut-o, a simțit că Happy nu va fi uitată și că durerea pierderii poate fi, treptat, integrată în viața noastră.

Durerea pierderii unui animal nu dispare peste noapte, dar cu răbdare, ritualuri simbolice și acceptarea emoțiilor, putem învăța să păstrăm vie amintirea prietenului necuvântător și să continuăm să ne bucurăm de viață.