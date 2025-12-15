Articole / Reportaje

Din stradă direct în inimile clienților: Cheeto, pisica gurmandă care întâmpină clienții la restaurant ca un adevărat angajat (FOTO)

Catinca Andrușcă 15 decembrie 0 comentarii
O pisică portocalie stă pe umărul unei femei Sursa foto: Terry Gamel

Sarah, o angajată a restaurantului italienesc „Gambill Pastaria” din Oklahoma, a găsit într-o dimineață, pe pragul ușii, o pisică portocalie. Aceasta aștepta cuminte să fie lăsată în restaurant și să inspecteze împrejurimile. Imediat, cazul acestei pisici a ajuns viral pe internet.

O pisică stă în fața ușii unui restaurant
Sursa foto: Instagram / gambillspasta

O pisică gurmandă

Potrivit publicației The Dodo, pisica a fost adusă de Sarah în restaurant, unde s-a atașat imediat de angajați. În zilele următoare, pisica portocalie întâmpina clienții la intrare și se plimba pe terasă, așezându-se la picioarele oamenilor care vizitau restaurantul. Angajații au decis să păstreze pisica temporar, numind-o Cheeto, datorită culorii blănii sale. Ea a primit și porecla „Garfield”, după motanul celebru pentru dragostea sa pentru paste și lasagna.

„Cheeto iubește atenția și este deja parte din echipa de angajați”, au precizat reprezentanții restaurantului Gambill Pastaria pe pagina lor de Instagram. Din păcate, pisica nu a putut fi adoptată permanent de angajați, așa că aceștia au luat legătura cu doi salvatori de animale: Emily Shelton și Terry Gamel, care fac muncă de teren, capturează animalele fără stăpân și le duc ulterior la adăposturi.

„Când am văzut postarea lui Gambill despre hrănirea unei pisici la ușa casei lor, m-am îngrijorat pentru siguranța ei, deoarece restaurantul se află pe o stradă aglomerată”, a declarat Emily Shelton pentru The Dodo. Salvatorii au postat cazul lui Cheeto pe rețelele sociale și nu a durat mult până când pisica a fost adoptată de un cuplu din Oklahoma. Aceștia căutau un companion pentru motanul lor, Qai, iar Qai și Cheeto s-au înțeles din prima, devenind de nedespărțit zi de zi.

By Catinca Andrușcă

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

