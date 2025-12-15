Sarah, o angajată a restaurantului italienesc „Gambill Pastaria” din Oklahoma, a găsit într-o dimineață, pe pragul ușii, o pisică portocalie. Aceasta aștepta cuminte să fie lăsată în restaurant și să inspecteze împrejurimile. Imediat, cazul acestei pisici a ajuns viral pe internet.

O pisică gurmandă

Potrivit publicației The Dodo, pisica a fost adusă de Sarah în restaurant, unde s-a atașat imediat de angajați. În zilele următoare, pisica portocalie întâmpina clienții la intrare și se plimba pe terasă, așezându-se la picioarele oamenilor care vizitau restaurantul. Angajații au decis să păstreze pisica temporar, numind-o Cheeto, datorită culorii blănii sale. Ea a primit și porecla „Garfield”, după motanul celebru pentru dragostea sa pentru paste și lasagna.

„Cheeto iubește atenția și este deja parte din echipa de angajați”, au precizat reprezentanții restaurantului Gambill Pastaria pe pagina lor de Instagram. Din păcate, pisica nu a putut fi adoptată permanent de angajați, așa că aceștia au luat legătura cu doi salvatori de animale: Emily Shelton și Terry Gamel, care fac muncă de teren, capturează animalele fără stăpân și le duc ulterior la adăposturi.

„Când am văzut postarea lui Gambill despre hrănirea unei pisici la ușa casei lor, m-am îngrijorat pentru siguranța ei, deoarece restaurantul se află pe o stradă aglomerată”, a declarat Emily Shelton pentru The Dodo. Salvatorii au postat cazul lui Cheeto pe rețelele sociale și nu a durat mult până când pisica a fost adoptată de un cuplu din Oklahoma. Aceștia căutau un companion pentru motanul lor, Qai, iar Qai și Cheeto s-au înțeles din prima, devenind de nedespărțit zi de zi.

