Pisica Meredith, în vârstă de 6 ani, are propriul apartament în casa stăpânei sale din Alabama (SUA). Emily a creat acest paradis elegant pentru animalul ei de companie după ce a observat că felina căuta singurătatea unui dormitor atunci când dorea să se relaxeze.

Pisica de 6 ani care trăiește într-un apartament de lux

Meredith, poreclită Mae Mae, își împarte casa cu doi oameni și trei câini: un golden retriever și doi chihuahua. Și, deși pisica își iubește frații canini, în special pe Kelso, golden retriever-ul, uneori îi place să ia o pauză de la energia câinilor pentru a se relaxa singură.

„Mae Mae preferă un spațiu puțin mai personal. Mae Mae este tolerantă, dar selectivă. Cu siguranță are preferințele ei”, a declarat Emily pentru People despre cum îi place pisicii sale să socializeze. „Mae Mae este foarte timidă în preajma majorității oamenilor, dar cu mine este exact opusul. Este incredibil de vorbăreață și jucăușă”.

Meredith are canapea, șemineu și propriul brad de Crăciun tot anul

În iulie 2023, Emily a avut un accident de mașină care a lăsat-o „incapabilă să meargă, să conducă sau să facă majoritatea lucrurilor cu care eram obișnuită” din cauza rănilor suferite. Fiind o persoană care „nu se descurcă bine stând locului”, Emily spune că a început să caute proiecte distractive pentru a o ține ocupată în timpul recuperării.

Refugiu perfect pentru felină

„În acea perioadă m-am tot gândit cât de mult iubește Meredith camera ei și cum aș putea să o transform în ceva special pentru ea, un spațiu propriu”, a precizat Emily despre cum i-a venit ideea de a transforma ascunzătoarea lui Meredith în refugiul suprem.

Așa că proprietara s-a apucat de treabă, creând un apartament în miniatură pentru felină, cumpărând mobilă de la magazinele de bricolaj și articole pentru bebeluși.

„Crearea acelui spațiu a devenit o modalitate de a mă exprima. Mi-a oferit ceva pozitiv în care să-mi revărs energia”, își amintește Emily, subliniind că proiectul a dus la niște puzzle-uri interesante.

„Am petrecut ore întregi încercând să construiesc un șemineu mic. Apoi m-am gândit că, dacă are un șemineu, are nevoie de un loc unde să stea și să se bucure de el, ceea ce m-a condus la canapeaua ei. Am aflat repede că mobila realistă pentru animale de companie va fi greu de găsit sau extrem de scumpă, așa că am început să caut în schimb mobilă pentru copii. Canapeaua albă și otomanul asortat pe care le are acum sunt, de fapt, un set pentru copii de pe Amazon”, a explicat stăpâna lui Meredith.

Apartament complet utilat

Curând, pisica a avut un apartament complet utilat, construit exact după specificațiile ei.

„Meredith este absolut managerul de proiect. Dacă eu creez sau decorez, ea va fi chiar acolo și va supraveghea. Trebuie să inspecteze totul”, a punctat Emily.

Ulterior, când Meredith și familia ei s-au mutat în septembrie, Emily știa că trebuie să-i facă un apartament nou lui Meredith. Camera pisicii a fost una dintre „primele terminate. Restul casei este încă în lucru, dar pentru mine a fost foarte important să mă asigur că se simte bine”.

„Unii oameni presupun că eu cheltuiesc foarte mult pe apartamentul lui Mae Mae. Sunt profesoară la o școală publică din Alabama. Acesta nu este un proiect cu buget nelimitat. Îmi place să fac lucruri de casă, să economisesc și să găsesc modalități creative de a reutiliza lucrurile”, a explicat Emily.

Soluții practice și ieftine

Printre soluțiile creative și ieftine ale lui Emily pentru mobilier se numără transformarea unui suport vechi pentru tort în măsuța de cafea pentru pisică.

„La început, unii au presupus că Mae Mae era încuiată în camera ei, lucru total fals. Este pur și simplu spațiul ei în care se poate retrage atunci când dorește. Mae Mae vine și pleacă după bunul plac. De asemenea, petrec mult timp acolo cu ea”, a declarat Emily.

Pisica are doctorat în parazitologie

Acum că Meredith s-a instalat complet în noul ei apartament, stăpâna se concentrează pe micile schimbări creative în spațiul pisicii, cum ar fi adăugarea „diplomelor” lui Meredith pe perete (are un masterat în microbiologie la Universitatea Purrinceton și doctorat în parazitologie de la Purrrdue) și schimbarea decorațiunilor din bradul de Crăciun al animalului de companie, care ține tot anul.

„Oamenii întreabă adesea de ce bradul lui Mae Mae este încă sus mult timp după decembrie, iar răspunsul sincer este că îl iubește. În primul an în care am pus un brad în camera ei, l-a adorat. Nu l-am dat jos, așa că acum pur și simplu îl redecorez pentru diferite anotimpuri și sărbători”, a precizat Emily.

Mae Mae iubește pianul și șemineul

Printre celelalte accesorii preferate ale lui Mae Mae se numără pianul, la care cântă pentru distracție, atenție și răsfățuri, și șemineul, unde se ghemuiește adesea pentru un pui de somn.

„Sunt foarte atentă la modul în care interacționează cu spațiul. Dacă gravitează spre ceva, rămâne. Dacă ignoră complet acel lucru, îl regândesc”, a relatat Emily.

Aceasta plănuiește să extindă apartamentul lui Meredith și recent a instalat un mic coș de gunoi. „Îmi place enorm să creez conținut și voi continua să fac asta, dar creierul meu este mereu plin de idei noi”, a subliniat ea.

