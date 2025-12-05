Pisicile care rămân toată viața mici. Una dintre rase are talia unui pisoi și un exemplar în Cartea Recordurilor

Anumite rase de pisici își păstrează talia unui pisoiaș toată viața și reușesc, grație acestor dimensiuni, să le surclaseze în drăgălășenie pe suratele lor mai mari. Munchkin, de pildă, este cea mai cunoscută rasă de pisică mică. Dimensiunile sale sunt rezultatul unei mutații genetice naturale, responsabilă pentru scurtarea oaselor picioarelor.

Cele mai mici rase de pisici

Pisicile Munchkin sunt foarte sociabile, extrem de energice și adoră să alerge, să urmărească și să se joace cu jucării. Sunt extrem de curioase și se vor ridica pe picioarele din spate ca un iepure pentru a vedea mai bine ceva ce le-a atras atenția. Aceste feline nu lasă niciun colț neexplorat. Odată ce le cunoști, aceste pisici mici și adorabile îți vor cuceri inima pentru totdeauna.

Munchkin

Deși destul de active, pisicile Munchkin nu au nicio problemă să se urce în pat și să se cuibărească lângă stăpânii lor. Sunt o alegere bună pentru familiile cu copii și alte animale de companie.

Rasa area o istorie relativ recentă, fiind descrisă prima dată în 1940, de un medic veterinar din Marea Britanie. În 1953 a fost văzută și în Stalingrad, iar în 1983, în Louisiana. Datorită stilului aparte de a sta doar în fund, pisicile din rasa Munchkin au primit numele de „Feline Cangur din Stalingrad”.

Nivel de activitate

Pisicile Munchkin sunt foarte inteligente, suficient de curioase pentru a fura obiecte mici. De asemenea, pot învăța foarte repede să meargă în lesă. Înălțimea redusă a corpului le permite să alunece rapid sub obiecte fără a fi nevoie să se oprească și să se aplece. Aceste feline pot alerga foarte repede, similar veverițelor, și sunt capabile să țină pasul cu tovarășii canini și cu copiii, scrie TICA.

Cum a primit rasa numele?

Numele „Munchkin” derivă de la locuitorii orașului Munchkin, descriși de scriitorul L. Frank Baum în romanul din 1939, Vrăjitorul din Oz.

Lilieput din Napa, California, deține recordul mondial pentru cea mai mică pisică vie. În 2013, Cartea Recordurilor a numit-o pe Lilieput – o pisică Munchkin cu culoarea carapacei de broască țestoasă din Napa, California – cea mai mică pisică vie din lume. Felina are o înălțime de doar 13,2 cm de la baza lăbuțelor până la vârful umerilor.

Rasa Munchkin a apărut dintr-o mutație genetică

La fel ca multe pisici cu pedigree, rasa Munchkin a apărut dintr-o mutație genetică spontană. Picioarele lor scurte sunt cauzate de o genă autozomal dominantă, care face ca oasele lungi din picioarele unei pisici să se dezvolte la o lungime mai scurtă.

Bambino

O altă rasă mică este Bambino, obținută prin încrucișarea raselor Munchkin și pisica Sfinx. Bambino este singura rasă de feline de talie mică fără blană.

Fiind o pisică de dimensiuni mici, nici greutatea acesteia nu poate să depășească anumite limite, astfel că se situează în general între 2 și 4 kg. Pisicile Bambino se adaptează foarte ușor la mediul înconjurător, alături de care conviețuirea este o plăcere.

Primii pisoi ai acestei rase au fost înregistraţi în 2005, ca un experiment de încrucişare între rase, și au fost foarte bine primiți de către iubitorii de pisici. Bambino are pielea albă sau roz, motiv pentru care are nevoie de băi regulate, dar şi de protecţie la schimbările de temperatură.

Genetta

Genetta este o altă rasă mică de pisici, obţinută din rasele Munchkin, Savannah şi Bengal. Aceasta a fost creată pentru a semăna cât mai mult cu mamiferul african Genet, care arată mai mult ca un dihor decât ca o pisică domestică. Caracteristicile principale ale acestor pisici sunt dungile exotice de pe blana de lungime scurtă şi medie, picioarele scurte şi corpul uşor alungit, care seamănă cu o nevăstuică. Primele pisici Genetta au apărut pe 13 decembrie 2006 şi erau 50% Bengal. Rasa se înțelege foarte bine cu alte animale, dar și cu copiii.

Skookum

Skookum este o altă pisică de talie mică şi singura care are o blană cârlionţată. Se deosebeşte de restul pisicuţelor de talie mică datorită asemănării cu un câine de talie mică, mai ales că se înţelege foarte bine cu alte animale, dar şi cu copiii. Rasa Skookum are picioarele scurte şi o istorie recentă, fiind încă în faza de încrucişare între rasele Munchkin şi LaPerm.