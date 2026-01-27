Pisicile dolofane ajung vedete online după ce slăbesc într-un sanctuar special. Fiecare kilogram pierdut înseamnă o șansă la adopție: „Le ajutăm să slăbească, apoi le găsim un cămin pentru totdeauna”

O femeie din Canada a devenit faimoasă în mediul online după ce a înfiinţat un adăpost pentru pisicile obeze. Animalele sunt ajutate să slăbească şi să îşi găsească familii iubitoare. Mii de oameni urmăresc săptămânal progresele felinelor supraponderale.

Adăpost pentru pisicile supraponderale

Pisicile grase din adăpost sunt încurajate să facă mişcare de câteva ori pe zi, pe bandă sau în bazine cu apă, iar activitatea lor este postată pe conturile de social media.

“Multă lume spune că suntem ca o tabără pentru pisici grase. Le ajutăm să slăbească, le ajutăm cu mobilitatea. Iar apoi le găsim un cămin pentru totdeauna”, susține Kristine Seguin, fondatoare.

De-a lungul timpului, sanctuarul a ajutat multe animale să îşi găsească o familie şi a oferit sfaturi pentru proprietarii cu patrupede supraponderale.

Povestea motanului Biggie

Kristine subliniază că nu mişcarea este factorul cel mai important, ci numărul caloriilor. Unul dintre pacienţii adăpostului, motanul Biggie, a devenit o senzaţie online după ce a slăbit 8 kilograme, iar faima lui a adus fundaţiei donaţii importante.

„Avea 20 de kilograme când l-am luat, deci era de patru ori mai mare decât o pisică medie”, potrivit lui Kristine. “Dacă una dintre pisicile noastre este în spital, nu trebuie să îmi fac griji pentru plată. Imediat ce postez informaţii despre caz, toţi sunt extrem de generoşi”, spune Kristine Seguin, notează Fox News.

Este evident că pisoiul iubește mâncarea. Deși a slăbit, uneori se „înfometează”, ca oricine ține dietă. „Atunci te zgârie. Uneori încearcă să fure mâncare de la alte pisici, așa că a trebuit să fim foarte creativi în privința locului unde hrănim celelalte feline din casă”.

Nu se știe exact cum a ajuns să aibă 20 de kilograme

Deși nu este clar cum a ajuns motanul atât de mare, stăpânii săi cred că pisica lor a fost probabil hrănită cu mâncare umană. „Nu am aflat prea multe despre trecut, dar când gătesc pizza, orice cu brânză, mă imploră. Se zgârie de mine. Deci, presupun că a primit mâncare de oameni pentru că nu prea mânca hrană de pisici când a venit”.

Medicii veterinari atrag atenţia că sunt metode simple pentru ca animele de companie să nu ajungă în astfel de situaţii. Stăpânii au la dispoziţie distribuitoare de hrană, ce pot fi reglate să ofere o cantitate fixă la anumite ore.

