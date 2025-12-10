Freddie Mercury a fost solistul trupei „Queen” și a rămas în istorie ca fiind o voce unică în lumea rock-ului. Freddie a fost o figură excentrică a muzicii, cu apariții spectaculoase la concerte și nu numai. Însă, pe lângă muzică, artistul mai avea o mare iubire: pisicile sale.

Un album dedicat felinelor sale

Iubirea lui Freddie pentru pisicile lui a fost o parte foarte importantă a vieții sale personale, dar și de muzician. El și-a dedicat singurul album solo, „Mr Bad Guy”, animalelor sale și a scris o melodie despre pisica lui preferată, Delilah. Solo-urile de chitară din acea piesă se aseamănă cu mieunăturile lui Delilah. Legătura dintre Freddie și pisicile lui era atât de puternică încât de fiecare dată când pleca în turneu, își suna prietenii care aveau grijă de ele și dorea să le audă la telefon cum miaună.

Fosta soție a lui Freddie, Mary Austin, a împărtășit imagini cu toate felinele care au trăit alături de legendarul artist. Din anii ’70 până în 1986, Freddie s-a înconjurat mereu de pisici, creând astfel o mică familie. Locuința lui era mereu plină de jucării, paturi pentru animale și o grădină specială pentru ca acestea să se joace în voie.

În urmă cu doi ani, o cafenea din Londra a fost deschisă în memoria tuturor pisicilor lui Freddie, „Miko and Delilah at the Story Cafe”. Ultimele feline pe care artistul le-a adoptat au fost în 1986, cu cinci ani înainte de moartea lui.

Pisicille lui Freddie Mercury

Oscar

Când Freddie începea să cunoască succesul, motanul Oscar a apărut în viața artistului. Motanul nu avea stare, îi placea să hoinărească pe străzi și să-i arate stăpânului său că se descurcă în jungla urbană. Mary Austin, iubita artistului pe atunci, se mutase la o distanță scurtă de casa lui Freddie, o ocazie potrivită pentru Oscar să se ducă în vizită. Motanul profita mereu de aceste „inspecții” la casa lui Mary pentru a fi cărat în brațe, înapoi la stăpânul său.

Tiffany

Complet opusul fratelui său, Tiffany (sau Tiffy, cum era poreclită), a fost zărită pentru prima dată de Mary Austin în vitrina unui pet-shop. Tiffy era o pisică de rasă persană, care nu accepta compania oricui și era tratată ca o prințesă de stăpânul ei. Tiffany nu stătea în preajma oricui și își alegea cu foarte multă atenție prietenii. Deși Oscar a fost mereu mai sălbatic și prefera să-și petreacă timpul afară, o prietenie strânsă s-a legat între el și Tiffy. Se respectau unul pe altul iar prințesa persană îi căuta mereu compania.

Delilah

Deși iubirea lui Freddie pentru pisicile sale a fost mereu nemărginită, Delilah a fost vedeta familiei. Delilah , adoptată în 1986, era o pisică aparte, carismatică și independentă. Freddie a încercat întotdeauna să-i „captureze” esența, așa cum a declarat autorul Peter Freestone. Artistul a încercat să o picteze, să prezinte în culori tot ce însemna Delilah, însă fără succes. A realizat imediat că singurul mod prin care putea să-și exprime dragostea pentru pisica lui era prin muzică, așa că a compus o piesă specială pentru ea în albumul „Innuendo” din 1991.

„Îmi dai speranță, mă faci să râd și asta-mi place/ Reușești să scapi cu orice, așa de inocentă/ Dar când ești nervoasă/ Scoți ghearele și muști”, sunt câteva versuri din melodia lui Delilah.

Goliath

Două personalități diferite, dar totuși compatibile, Goliath era prietenul timid al pisicii Delilah. Goliath și Delilah au fost găsite într-un sanctuar de pisici, într-o stare deplorabilă. Perechea a fost salvată de Mary Austin și adusă la casa lui Freddie, care s-a îndrăgostit imediat de cei doi. Goliath obișnuia să plângă și să miaune excesiv dacă Delilah pleca de lângă el. Freddie a apelat la specialiști în comportamentul animalelor și a reușit să-și vindece motanul de anxietatea de separare.

Miko

Miko, unul dintre motanii după care a fost numită cafeneaua londoneză „Miko and Delilah at the Story Cafe”, a fost salvat de Mary Austin dintr-un sanctuar pentru pisici abandonate. Miko a fost un motan liniștit, calm în contexte sociale, iar uneori prefera să petreacă timp singur. Acesta avea un loc special pe canapea, o pernă pe care doar el stătea și părea că observa tot ce se întâmpla în jurul său.

Romeo

Ultimele pisici pe care Freddie le-a adoptat au fost Romeo și Lili, frate și soră. Romeo era un motan tenace, care se apăra de oricine și impunea respect. Era foarte atent la potențiale amenințări din jurul său și își proteja cu orice preț sora. Loialitatea sa neclintită a ieșit la iveală atunci când l-a luat sub aripa sa pe Goliath, încă de când era un pui de pisică speriat. Curând, Goliath a devenit aliatul lui Romeo și a înțeles cine era cu adevărat „șeful” dintre cei doi și nu numai.

Lily

Sora lui Romeo, Lily era o pisică liniștită și aprecia să fie protejată de fratele ei. Nu își petrecea prea mult timp cu Romeo, care era ocupat să se gândească la următoarea problemă pe care o va cauza, așa că pisica stătea în camera japoneză, un loc liniștit. Invitații lui Freddie aveau voie în camera aceea doar dacă erau întrebați, însă Lily era oaspete de onoare.

