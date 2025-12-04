Pisicile sunt considerate animale independente și misterioase, cu un comportament care lasă încă multe semne de întrebare. Un studiu publicat recent în jurnalul științific „Ethology” arată că pisicile au „favoriți” atunci când vine vorba de oameni: dacă văd un bărbat intrând într-o încăpere sau apropiindu-se de ele, miaună mai tare. Studiul a analizat 31 de pisici și pe stăpânii acestora.

Ce au descoperit cercetătorii

Potrivit phys.org, studiile erau realizate în trecut, de obicei, pe declarațiile date de stăpânii care participau la cercetare. Acum, au fost recrutate 31 de pisici și stăpânii lor și analizați în mediul de acasă. Felinelor le-a fost instalată o cameră tip Go Pro, pentru a filma primele minute în care stăpânii ajung acasă și reacția acestora. Cercetătorii au analizat primele 100 de secunde din fiecare înregistrare și au identificat 22 de comportamente diferite. Printre acestea au fost incluse numărul de mieunături, de câte ori și-a frecat felina capul de piciorul stăpânului și dacă a căscat.

Pisicile reacționează mai des la stăpâni decât la stăpâne

În urma analizării tuturor clipurilor, oamenii de știință au descoperit că pisicile mieunau mai des la stăpânii de sex masculin. Acest comportament se aplica tuturor felinelor, indiferent de rasă, talie sau vârstă. În medie, o pisică a produs 4,3 mieunături în primele 100 de secunde pentru a-și întâmpina stăpânul bărbat, comparativ cu 1,8 pentru femei.

„Pisicile au folosit comunicarea vocală mai frecvent atunci când îi salutau pe îngrijitorii de sex masculin… îngrijitorii de sex masculin s-ar putea să se implice mai rar în comportamente verbale comparativ cu îngrijitoarele de sex feminin. Această diferență ar putea determina pisicile să utilizeze semnalele vocale mai activ pentru a obține răspunsuri din partea îngrijitorilor de sex masculin”, au declarat autorii studiului.

De asemenea, pisicile adoptă alte comportamente care arată că se bucură să-și vadă stăpânul: își țin coada sus, se apropie de piciorul omului și își freacă corpul de acesta. Căscatul, întinsul și zgâriatul sunt semne de relaxare și metode prin care o felină își salută proprietarul. Studiul a fost realizat în Turcia, urmând ca alte țări să realizeze această cercetare pe mai multe pisici.

