Pisicile nu sunt reci și distante, ci suferă când alte animale de companie din casă mor. Un studiu arată cum reacționează la moartea câinilor

Pisicile sunt adesea descrise ca animale independente, distante și greu de „citit” emoțional. Deși câinii își manifestă atașamentul vizibil față de oameni și alte animale, pisicile au fost mult timp considerate reci și imune la drame emoționale. Totuși, un nou studiu susține că felinele suferă după pierderea unui companion, fie el câine sau pisică.

Cercetarea a fost realizată de psihologii Brittany Greene și Jennifer Vonk (Universitatea Oakland din SUA) și publicată de ScienceAlert. Studiul s-a bazat pe un sondaj online la care au participat 412 proprietari de pisici. Toți aveau în acel moment o felină, iar în trecut avuseseră animale care au murit. Rezultatele au arătat că pisicile actuale și-au schimbat radical comportamentul în perioada de doliu.

În săptămânile și lunile care au urmat decesului unui companion, proprietarii au observat la pisicile lor:

scăderea dorinței de mâncare și joacă;

creșterea vocalizărilor;

căutarea sau adulmecarea locurilor preferate ale animalului decedat;

tendința de a dormi mai mult sau de a se ascunde.

Cu cât relația dintre pisica supraviețuitoare și animalul pierdut era mai strânsă, cu atât aceste schimbări deveneau mai intense și mai de durată.

Pisicile plâng după câini

Un aspect interesant al studiului este că reacțiile pisicilor nu au fost diferite în funcție de specie. Indiferent dacă animalul pierdut era o altă pisică sau un câine, felinele au manifestat semne similare de durere.

Unii proprietari au relatat chiar episoade de confuzie sau teamă, felinele ascunzându-se ori explorând insistent zonele în care câinele obișnuia să stea. Cercetătorii susțin că este o legătură afectivă ce transcende granițele speciilor.

Confirmarea unui tipar observat anterior

Aceste constatări confirmă un alt studiu realizat în 2016, care arăta că atât câinii, cât și pisicile își schimbă comportamentele după pierderea unui companion. Animalele afectate deveneau mai vocale, mâncau mai puțin și căutau mai multă atenție din partea oamenilor din jur.

Totuși, cercetătorii atrag atenția că datele se bazează pe relatările proprietarilor. Asta înseamnă că există riscul ca oamenii să proiecteze propriile emoții asupra pisicilor.

Persoanele cele mai afectate de pierderea patrupedelor au fost cele care raportau schimbări mai vizibile la animalele rămase. Posibil ca acestea să fie mai atente la detaliile comportamentale ale pisicilor sau, pur și simplu, să interpreteze orice modificare ca un semn de doliu.

De ce e important să știm că pisicile suferă

Chiar și așa, concluziile studiului sunt valoroase. Ele schimbă modul în care privim pisicile și sugerează că nu sunt atât de distante precum credem. Mai mult, aceste informații ajută proprietarii să acorde mai multă atenție pisicilor care trec printr-o perioadă de doliu, oferindu-le sprijin, companie și răbdare.

Așadar, felinele nu sunt atât de reci pe cât par. Sub masca de animale independente, pisicile suferă după pierderea unui companion, fie el pisică sau câine.