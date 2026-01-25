Plimbare transformată în coșmar pentru un clujean. Atacat pe stradă de un câine, deși era în lesă: „M-a prins de geaca, mi-a rupt-o, abia l-a tras de pe mine stăpâna”

Un clujean a relatat în mediul online că a fost atacat de câinele unei femei pe un trotuar din oraș, deși animalul avea lesă. Acesta susține că a scăpat fără răni doar pentru că purta o geacă groasă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Clujean atacat de câinele unei femei

Incidentul s-a petrecut vineri seara, 23 ianuarie, într-un loc public. Potrivit spuselor lui, femeia plimba un câine de talie medie cu lesa desfăcută aproximativ un metru și jumătate, fără botniță. În momentul în care bărbatul a trecut pe lângă ei, animalul s-a năpustit asupra lui.

„Am trecut pe lângă ei pe trotuar și m-a prins de geacă, mi-a rupt-o, mi-a făcut-o vreascuri, abia l-a tras de pe mine stăpâna. Noroc că geaca a fost groasă”, a precizat clujeanul, scrie presa locală.

Acesta se declară revoltat de reacția stăpânei: și-a cerut scuze, a spus că de obicei „e un câine blând” și a plecat mai departe, fără să încerce să lămurească situația sau să-și asume paguba produsă.

Apel la mai multă responsabilitate din partea stăpânilor de câini

În urma acestui incident, bărbatul a tras un semnal de alarmă pentru toți stăpânii de animale care ies cu câinii la plimbare prin zone circulate, pe trotuare sau în spații aglomerate.

„E asa greu să ții câinele mai strâns, lângă curea când în apropiere trece un om? Ai așa mare încredere în câine că nu i se pare ceva suspect față de omul căruia îi trece pe la picioare și nu îl înhață din scurt?”, se întreabă clujeanul.

În plus, clujeanul subliniază că nu doar rasele considerate agresive pot deveni periculoase: „O să spuneți că botnița e obligatorie doar pentru anumite rase. Eu vă spun că toți câinii sunt animale, toți au dinți și comportament imprevizibil. Dacă era un copil mic și îl apuca de față?”.

Cazul a stârnit reacții în mediul online, iar alte persoane au relatat experiențe asemănătoare, fiind de acord că responsabilitatea aparține în totalitate stăpânilor, care trebuie să țină animalele sub control, mai ales în spații publice.