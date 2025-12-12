Plimbările în ploaie cu patrupedul nu sunt mereu plăcute, mai ales din cauza temperaturilor scăzute. Pentru o plimbare plăcută, în ciuda vremii, experți în comportamentul animalelor au întocmit o listă cu sfaturi pentru stăpânii care își scot câinii afară.

Cum să-ți plimbi câinele prin ploaie

Chris Maxted, directorul companiei canine Dog-G8, a discutat cu publicația DogsTodayMagazine despre riscurile mai puțin știute ale plimbărilor pe vreme ploioasă. El a oferit câteva sugestii pentru a proteja câinii în astfel de condiții.

Evitați bălțile

Deși bălțile nu par periculoase, acestea pot conține obiecte ascuțite ce pot răni lăbuța animalului. De asemenea, bălțile pot avea chimicale, melci sau șerpi purtători de viermi de plămâni. Dacă animalul ingerează acest parazit, poate fi fatal pentru el. Aici este recomandată și deparazitarea internă periodică.

Străzi alunecoase

Din cauza ploii, există riscul mai mare de accidentare pe stradă. Atunci când este vreme ploioasă, sunt recomandate rutele mai scurte și plimbările mai reduse ca timp.

Grijă la vizibilitate

Odată cu venirea toamnei, soarele apune mai devreme și astfel scade vizbilitatea, mai ales atunci când plouă. Sunt recomandate hainele deschise la culoare, pentru a fi observat de trecători sau de șoferi sau chiar o lanternă mică atașată de zgarda câinelui.

Protejează-ți câinele de umezeală

Deși hainele sunt un factor de stres pentru animale, o jachetă de ploaie este recomandată pentru plimbările pe vreme rea. O astfel de geacă menține blana în mare parte uscată și astfel nu există riscul ca animalul să răcească.

Cum ai grijă de câinele tău după plimbare

Uscarea blănii

Este important ca după orice plimbare, să ștergi blana și lăbuțele câinelui cu un prosop, pentru a-i usca blana. Este recomandat să strângi prosopul decât să îl freci pe blăniță, pentru a absorbi mai bine apa. Unii stăpâni mai folosesc uscătoare de păr, care nu sunt periculoase, însă trebuie evitată zona feței.

Atenție la lăbuțe

După plimbare, lăbuțele câinelui trebuie curățate între degete și în zona pernuței. Dacă acestea rămân umede, pot provoca dermatită sau alte afecțiuni ale pielii. De cele mai multe ori, stăpânii vor încerca să își încalțe animalul, deși este un factor de stres pentru patruped.

