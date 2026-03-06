Un mare erou al patrulei canine a părăsit Poliția Capitalei, spre marea tristețe a colegilor săi. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a instituției, alături de câteva imagini cu câinele numit Tazam.

Poliția Capitalei își ia adio de la un mare erou al patrulei canine

După 11 ani de loialitate, Tazam, alintat de colegi Grasu’, a plecat în raiul cățelușilor. Timp de peste un deceniu, câinele de serviciu al Poliției Capitalei a slujit în slujba cetățeanului cu devotament, curaj și spirit de echipă. Grasu’ a fost mereu prezent la datorie, indiferent de gravitatea situației, fiind alături de colegii săi canini și umani din echipă.

„Grasu’, cum îl alintam noi, a servit Poliția Capitalei cu loialitate, curaj și devotament timp de 11 ani. A fost mai mult decât un câine de serviciu – a fost un partener de încredere, mereu la datorie și mereu alături de noi. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut. Nu te vom uita! Odihnește-te în pace, Grasu’!”, este mesajul postat de Poliția Capitalei pe pagina de Facebook.

Trecerea în neființă a unui câine de serviciu nu este doar o pierdere grea, ci și un motiv de a celebra viața și activitatea intensă desfășurată de un astfel de animal care, în multe situații, a făcut diferența în misiunile poliției.

