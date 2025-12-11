Hamsterii sunt animale de companie populare pentru că sunt ușor de întreținut. Firește, sunt și adorabili, mai ales când mănâncă. Iar despre acest subiect vom discuta în articolul de astăzi. Ce fructe sunt bune pentru micile rozătoare?

Oferirea de fructe poate fi benefică, dar nu toate fructele sunt bune pentru hamsteri, notează The Spruce Pets.

Hai să descoperi care fructe sunt sigure și care sunt cele pe care trebuie să le eviți!

Fructe sigure pentru hamsteri

Hamsterii pot consuma o mare varietate de fructe, dar este important să ții minte că numai în cantități mici. Vezi mai jos care sunt acestea și cum să le oferi:

Mere fără coajă;

Pere;

Caise;

Prune;

Piersică;

Banane;

Afine;

Mure;

Nucă de cocos fără îndulcitori;

Pepene galben;

Cireșe;

Curmale;

Soc;

Guava;

Lici;

Papaya;

Rodii;

Zmeură;

Căpșune;

Pepene roșu.

Toate fructele trebuie tăiate în bucăți mici, astfel încât hamsterul să mănânce fără probleme. De asemenea, oferă-i numai partea care este comestibilă și pentru noi. Hamsterul nu poate mânca sâmburii, semințele sau coaja unor fructe, precum banana, pepenele sau rodia.

Fructele care pot cauza probleme

Așa cum ai văzut și mai sus, ai la dispoziție multe opțiuni la îndemână. Totuși, este bine să eviți unele fructe.

Hai să-ți arătăm care sunt și motivele pentru care nu trebuie să i le oferi:

Citrice: evită orice fructe de acest fel, precum portocale, lămâi sau mandarine. Sunt prea acide pentru stomacul rozătoarelor și pot cauza probleme gastrointestinale;

Fructul dragonului: are multe semințe mici care nu pot fi înlăturate și care pot duce la înecare;

Fructe uscate: au o cantitate extrem de mare de zahăr, ceea ce poate duce la diabet de tip II și afecțiuni digestive;

Mango: aceste fructe sunt bogate în zahăr, deci, la fel ca fructele uscate, pot cauza diabet de tip II sau alte afecțiuni asociate;

Struguri: au o concentrație de zahăr la un nivel comparabil cu mango și fructele uscate, deci este bine să le eviți.

Ce cantitate de fructe ar trebui să mănânce un hamster

Hamsterii sunt omnivori, deci au nevoie de o dietă echilibrată, care trebuie să conțină, printre altele, și fructe. În mod obișnuit, alimentația zilnică a unui hamster trebuie să conțină 75% proteine, pe care o obții din mâncare specială, 20% legume și 5% gustări, care pot fi și fructe. Este indicat să adaugi fructe de 2-3 ori pe săptămână, la o masă.

Atunci când îi oferi pentru prima dată fructe, oferă-i numai un tip și vezi cum reacționează. Monitorizează hamsterul pentru eventuale probleme gastrointestinale.

Dacă hamsterul nu a terminat fructul, înlătură resturile în cel mult 12 ore pentru a evita apariția mucegaiului.

Concluzii

Mâncarea specială pentru hamsteri trebuie să stea la baza alimentației, dar integrarea unor fructe proaspete este indicată. Astfel, micul rozător se va bucura de diversitate și de vitamine. Află mai multe despre alimentele sigure pentru hamsteri din videoul de mai jos: