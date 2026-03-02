Cu ocazia venirii primăverii, Romsilva a publicat povestea uneia dintre femeile care fac diferența în regie – Georgiana Neselan, antrenor la Herghelia Sâmbăta de Jos.

Povestea Georgianei Neselan, antrenor Romsilva la Herghelia Sâmbăta de Jos

Georgiana Neselan, antrenor de dresaj academic și artistic la Herghelia Sâmbăta de Jos, trăiește zilnic o poveste despre care ar vorbi zilnic dacă ar avea ocazia. Pasiunea, disciplina și respectul fac parte din viața ei de zi cu zi, însă mai cu seamă aceste sentimente se amplifică atunci când vine vorba despre una dintre cele mai valoroase rase de cai din lume – Lipițanul.

Povestea Georgianei a început în 2010, când și-a cumpărat primul cal. Din anul 2021 face parte din echipa Romsilva, ocupându-se de pregătirea cailor pentru dresaj călare.

„Eu nu «antrenez», eu am privilegiul ca, în fiecare zi, să trăiesc și să contribui la ceea ce înseamnă istoria de peste 400 de ani a calului Lipițan și să duc mai departe o «tradiție de creștere», care face parte din Patrimoniu Universal Imaterial UNESCO”, spune Georgiana Neselan, potrivit unei postări a Regiei pe pagina oficială de Facebook.

Pasiunea care dă rezultate zi de zi

Munca ei presupune disciplină, efort și multă răbdare, în să relația pe care o dezvoltă cu calul este neprețuită, depășind orice dificultate.

„Caii, la rândul lor, mă învață despre răbdare, perseverență, blândețe și calm, demnitate și respect. Sunt o oglindă a ceea ce sunt în interior. Este ceva unic ce nu aș schimba pentru nimic în lume. Pentru mine, aceasta nu este doar o profesie, este o chemare, un legământ tăcut și sacru între om și cal.

Într-o eră în care totul este tehnologie și rece, calul ne încălzește, ne unește într-o comuniune și o comunitate unică, în care știința, progresul și evoluția se împletesc cu iubirea, răbdarea și pasiunea”, mai spune Georgiana.

Fondată în 1874, herghelia Sâmbăta de Jos din Brașov deține în prezent aproximativ 250 de cai și 7 dintre cele 8 linii oficiale ale rasei Lipițan: Conversano, Favory, Maestoso, Neapolitano, Pluto, Siglavy-Capriola și Tulipan.

