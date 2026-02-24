Jet Blue, cățelul abandonat într-un aeroport din Las Vegas de stăpâna sa, are o poveste incredibilă de viață, totul fiind însă cu final fericit. După ce stăpâna sa a abandonat-o pe femela de goldendoodle și a fost arestată, Jet Blue și-a găsit o nouă casă.

Povestea lui Jet Blue, cățelul abandonat într-un aeroport din Las Vegas

Pe 2 februarie, o femeie a legat un cățel de aparatul de măsurat bagajele al companiei Jet Blue din aeroportul internațional Harry Reid din Las Vegas. A plecat spre poarta de îmbarcare fără să îi pese de sufletul pe care l-a lăsat în urmă, însă autoritățile au intervenit rapid. Au arestat-o pe femeie pentru abandon de animale și opunere la arestare.

Cățelușa, botezată Jet Blue, după numele companiei aeriene, a fost preluată inițial de Animal Protective Services, iar apoi transferată la organizația Retriever Rescue of Las Vegas, unde a trecut printr-o perioadă de îngrijire și observație timp de zece zile, potrivit dailymail.co.uk.

A fost adoptată de salvatorul său

Odată făcută publică povestea lui jet Blue, nu mai puțin de 10.000 de emailuri și aproape 3.000 de cereri de adopție din mai multe țări au ajuns la adresa organizației. În ciuda interesului internațional, Jet Blue și-a găsit rapid un stăpân și chiar în apropiere. Ofițerul de poliție Skeeter Black, care a intervenit pe aeroport, a decis să o ia acasă pe Jet Blue, asta după ce încă din septembrie 2025 încerca să adopte un goldendoodle pentru familia sa.

Vestea a fost dată chiar de către departamentul de poliție din Las Vegas, care a descris evenimentul cu început trist într-unul cu final mai mult decât fericit, atât pentru Jet Blue, cât și pentru familia care a primit-o în sânul ei, gata să îi ofere iubirea și grija pe care le merită.

Organizația Retriever Rescue of Las Vegas speră ca povestea lui Jet Blue să atragă mai multă atenție asupra animalelor care așteaptă să fie luate acasă de oameni iubitori.

