Povestea lui Jet Blue, cățelul abandonat într-un aeroport din Las Vegas: și-a găsit o nouă casă, după ce stăpâna a fost arestată pentru că l-a părăsit (FOTO+VIDEO)

Raluca Alexe 24 februarie
Ofițerul care a adoptat-o pe Jet Blue, împreună cu câinele și familia sursa foto: colaj, Facebook - The Las Vegas Metropolitan Police Department

Jet Blue, cățelul abandonat într-un aeroport din Las Vegas de stăpâna sa, are o poveste incredibilă de viață, totul fiind însă cu final fericit. După ce stăpâna sa a abandonat-o pe femela de goldendoodle și a fost arestată, Jet Blue și-a găsit o nouă casă.

Povestea lui Jet Blue, cățelul abandonat într-un aeroport din Las Vegas

Pe 2 februarie, o femeie a legat un cățel de aparatul de măsurat bagajele al companiei Jet Blue din aeroportul internațional Harry Reid din Las Vegas. A plecat spre poarta de îmbarcare fără să îi pese de sufletul pe care l-a lăsat în urmă, însă autoritățile au intervenit rapid. Au arestat-o pe femeie pentru abandon de animale și opunere la arestare.

Cățelușa, botezată Jet Blue, după numele companiei aeriene, a fost preluată inițial de Animal Protective Services, iar apoi transferată la organizația Retriever Rescue of Las Vegas, unde a trecut printr-o perioadă de îngrijire și observație timp de zece zile, potrivit dailymail.co.uk.

A fost adoptată de salvatorul său

Odată făcută publică povestea lui jet Blue, nu mai puțin de 10.000 de emailuri și aproape 3.000 de cereri de adopție din mai multe țări au ajuns la adresa organizației. În ciuda interesului internațional, Jet Blue și-a găsit rapid un stăpân și chiar în apropiere. Ofițerul de poliție Skeeter Black, care a intervenit pe aeroport, a decis să o ia acasă pe Jet Blue, asta după ce încă din septembrie 2025 încerca să adopte un goldendoodle pentru familia sa.

Vestea a fost dată chiar de către departamentul de poliție din Las Vegas, care a descris evenimentul cu început trist într-unul cu final mai mult decât fericit, atât pentru Jet Blue, cât și pentru familia care a primit-o în sânul ei, gata să îi ofere iubirea și grija pe care le merită.

Organizația Retriever Rescue of Las Vegas speră ca povestea lui Jet Blue să atragă mai multă atenție asupra animalelor care așteaptă să fie luate acasă de oameni iubitori.

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

sursa foto: colaj, Facebook - The Las Vegas Metropolitan Police Department

By Raluca Alexe

