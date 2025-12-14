Povestea unei adopții de succes: Sophie, cățelușa care și-a ajutat stăpâna să treacă peste cele mai grele momente ale vieții: „După ce mi-am pierdut soțul și tatăl, am vrut un suflețel aproape”

Adopțiile nu schimbă doar viețile animalelor, ci și pe ale oamenilor care aleg să le ofere o șansă la fericire. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a relatat pe rețelele sociale cum Sophie, un suflet abandonat ajuns la ASPA, a devenit sprijin, bucurie și vindecare pentru Alice, stăpâna cățelușei.

Sophie, cățelușa adoptată de la ASPA, a devenit sprijinul stăpânei după pierderea soțului și a tatălui

Alice a adoptat-o pe Sophie în septembrie 2024, când cățelușa avea doar patru luni: „După ce mi-am pierdut soțul și tatăl, am avut o perioadă grea și am vrut un suflețel aproape”. La momentul adopției, patrupeda cântărea aproximativ șapte kilograme, iar astăzi a ajuns la 25–26 de kilograme.

Sophie este o cățelușă energică și curioasă, care nu stă locului nici măcar o clipă. Îi place curtea, cocoțată pe gard, de unde observă tot ce se întâmplă pe alee și salută trecătorii sau vecinii. În casă, Sophie urmărește fiecare pas al lui Alice, fie că merge la bucătărie sau la baie.

Atunci când stăpâna pleacă la serviciu, cățelușa rămâne în curte, iar plimbările sunt o adevărată aventură (nu la pas, ci la alergare). La întoarcerea lui Alice, cățelușa își exprimă bucuria prin alergături prin pat și fotolii, transformând orice moment într-o explozie de veselie.

Afectuoasă și energică

Pe lângă energia sa debordantă, Sophie este incredibil de afectuoasă. Se lipește de Alice, se alintă și oferă iubire necondiționată, fiind curajoasă și neînfricată în fața zgomotelor, artificiilor sau a oamenilor necunoscuți. În același timp, roade pernele și fotoliile, dar aceste mici năzdrăvănii fac parte din farmecul ei.

„Este o năzdrăvană, plină de energie, care nu stă locului. Stă și în casă, și afară, dar cel mai mult îi place curtea. Este mereu cocoțată pe gard, să vadă tot ce se întâmplă pe alee și să salute oamenii, vecinii. Ne petrecem mult timp împreună, iar ea mă urmărește peste tot prin casă – că merg la baie sau la bucătărie, ea este mereu aproape.

Când plec la serviciu, o las în curte, dar trebuie să ieșim și la plimbare; și nu oricum, că ea nu merge la pas, merge la alergare. Când vin de la serviciu, mă așteaptă cocoțată pe gard, iar când intru în casă, începe alergătura prin pat și fotolii, pentru că Sophie își exprimă bucuria foarte energic.

Sophie a făcut-o pe Alice să zâmbească din nou

Este foarte vioaie și curioasă, roade pernele și fotoliile, dar este și incredibil de iubitoare și afectuoasă. Se lipește de mine, ne alintăm una pe cealaltă. Este curajoasă, nu îi e frică de zgomote, artificii sau oameni necunoscuți. Știe comenzile, dar energia ei debordantă transformă orice moment într-o explozie de bucurie și mișcare. Sophie este un câine năzdrăvan, jucăuș și plin de viață, dar în același timp oferă iubire necondiționată și companie.”, a povestit Alice pentru ASPA.

Alice susține că prezența lui Sophie a transformat complet atmosfera din viața ei: „După toate necazurile și pierderile prin care am trecut, Sophie m-a făcut să zâmbesc și să mă simt din nou puternică. Este prietena mea adevărată și mă bucur de fiecare zi alături de ea”.

„Adoptă un cățel ASPA și vei fi mai fericit!”, a conchis Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.