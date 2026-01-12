Premieră în Sibiu: a fost montată prima căsuță pentru pisici comunitare (FOTO)

Asociația PAN – Protecția Animalelor și a Naturii, a anunțat că a fost montată prima căsuță pentru pisici comunitare din Sibiu. Acum felinele care s-au adunat în jurul blocurilor au și locuri special amenajate pentru ca acestea să se odihnească, să mănânce sau să se ferească de vremea potrivnică.

Prima căsuță pentru pisici comunitare a fost montată în Sibiu

Prima căsuță pentru pisicile comunitare din Sibiu a fost montată cu ajutorul fondurilor strânse la Maratonul Internațional Sibiu. Anunțul a fost făcut chiar de către reprezentanții PAN, pe pagina lor de Facebook.

„Prima Căsuță PAN a fost montată! Suntem foarte bucuroși și nerăbdători să le amplasăm și pe următoarele. Te rugăm să ne scrii un mesaj privat dacă știi zone unde ar fi nevoie de o astfel de căsuță pentru pisicile comunitare.

Știi tu, zona aceea cu locatari sufletiști, iubitori de blănoși, care au adunat deja în jurul lor pisicuțe de care se îngrijesc”, se arată în postarea lor.

Adăposturi gratuite pentru felinele străzii

PAN mai explică faptul că aceste căsuțe pentru pisici pot fi amplasate doar în zone private, sigure pentru pisici, numai cu acordul proprietarilor și pe baza unui acord de predare-primire.

Căsuțele felinelor sunt confecționate din materiale rezistente, durabile, potrivite pentru acestea în orice anotimp. De asemenea, ele sunt oferite comunităților în mod gratuit, fiind parte a proiectului „Căsuțele PAN” din cadrul Maratonului Internațional Sibiu.

„Așteptăm cu entuziasm ideile voastre și vă mulțumim mult pentru implicare și ajutor”, completează reprezentanții asociației.

