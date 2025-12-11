Săptămâna aceasta, Casa Regală a României a fost gazda unui eveniment important. La Palatul Regal a avut loc seara anuală dedicată Curajului Civic. Tema ediției de anul acesta a fost „Educația: Curaj, Performantă, Civism” și a subliniat importanța educației în formarea unei societăți responsabile și solidare. Au participat personalități din conducerea unor importante universități din România și din Republica Moldova, președinți ai federațiilor sportive naționale, reprezentanți ai unor organizații nonguvernamentale, oameni de știință, și artiști.

Distincție onorifică pentru educație și civism

Printre cei care au primit diplome onorifice din partea Majestății Sale, Custodele Coroanei, Principesa Margareta, a Principelui Radu și a Principesei Sofia s-au numărat și reprezentanții Protecției Animalelor Ilfov, care au fost recompensați pentru activitatea desfășurată în ultima perioadă în școlile din județ cu scopul de a-i educa pe elevi în relația lor cu animalele și proiectele nenumărate care vizează bunăstarea necuvântătoarelor.

„ Tot ce facem e muncă de echipă”

Directorul Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov, Hilde Tudora, a fost cea care a primit distincția cu multă bucurie, recunoscându-și admirația profundă pentru regalitate.

‘’Puțini știu cât de mari sunt pasiunea și iubirea mea pentru acest subiect. Când eram mică, și habar nu aveam ce e cu lumea asta, am stat dreaptă în fața Regelui Mihai și am strigat tare: Sărut mâna, Majestate! Am fost reporter acreditat la Casa Regală a României. De Secret Santa, se știe, prietenii și colegii îmi mai iau o carte despre Familia Regală a României, iar la capul patului am cea mai frumoasă fotografie a Regelui Mihai. Le mulțumesc colegilor mei, absolut tot ce facem e muncă de echipă!’’, a declarat Hilde Tudora.