Iarna poate fi o perioadă dificilă nu doar pentru oameni, ci și pentru animale. Temperaturile foarte scăzute, vântul puternic și ninsorile abundente pot pune în pericol sănătatea și chiar viața acestora. În acest context, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) face apel la responsabilitate și transmite o serie de recomandări esențiale pentru protejarea animalelor în condiții meteo severe.

Fie că vorbim despre animale de companie, animale din gospodării sau transportul animalelor vii, respectarea acestor măsuri este esențială pentru bunăstarea lor.

Recomandări pentru animalele de companie

Animalele de companie depind în totalitate de noi, mai ales în sezonul rece. Pentru a le proteja de frig și de efectele vremii extreme, ANSVSA recomandă:

Asigurarea unui adăpost corespunzător , ferit de vânt, frig și umezeală;

Verificarea periodică a animalelor care stau afară, pentru a ne asigura că nu sunt acoperite de zăpadă ;

Administrarea de apă și hrană caldă , pentru a preveni deshidratarea și scăderea temperaturii corporale;

Dezlegarea câinilor ținuți în curte, astfel încât aceștia să se poată mișca liber, să se încălzească sau să se adăpostească în caz de viscol.

Lipsa posibilității de mișcare poate duce rapid la hipotermie sau îngheț, mai ales în nopțile cu ger puternic.

Recomandări pentru crescătorii de animale

Animalele din ferme și gospodării sunt, la rândul lor, vulnerabile în fața condițiilor meteo extreme. Pentru a le proteja, crescătorii trebuie să acorde o atenție sporită următoarelor aspecte:

Asigurarea unor adăposturi bine izolate , ferite de curenți de aer, vânt și zăpadă;

Furnizarea de apă potabilă și furaje suficiente , de bună calitate;

Verificarea constantă a instalațiilor de adăpare , care pot îngheța la temperaturi scăzute;

Deținerea unor echipamente de rezervă , precum generatoare, mai ales în fermele comerciale;

Anunțarea medicului veterinar sau a DSVSA locale la apariția oricărui semn de boală sau disconfort al animalelor.

Recomandări pentru transportatorii de animale vii

Transportul animalelor în condiții de ger și viscol presupune riscuri majore și trebuie realizat doar dacă este strict necesar. ANSVSA subliniază câteva reguli importante:

Evitarea transporturilor pe vreme extremă, atunci când acest lucru este posibil;

Asigurarea unui microclimat adecvat , precum și a hranei și apei pe toată durata transportului;

Reducerea densității de încărcare cu minimum 25% în condiții de temperaturi scăzute;

Verificarea traseului și plecarea imediat după încărcarea animalelor;

Monitorizarea permanentă a animalelor pe parcursul drumului, urmărind semne de stres termic , precum frisoane, îngrămădire sau letargie.

Aspecte importante de reținut

ANSVSA atrage atenția asupra sensibilității diferitelor specii la frig:

Porcinele sunt extrem de sensibile la temperaturi scăzute – sub 0°C este obligatoriu controlul temperaturii;

Bovinele pot rezista la frig, atâta timp cât nu sunt expuse la curenți de aer;

Ecvinele pot fi transportate la temperaturi sub -20°C doar în vehicule special dotate.

Responsabilitatea autorităților locale

Nu doar proprietarii de animale au obligații în sezonul rece. Administrațiile locale trebuie să asigure condiții corespunzătoare de adăpostire, îngrijire și neutralizare a deșeurilor animaliere, pentru a preveni riscurile sanitare și a proteja sănătatea publică.