Stăpânii de câini sunt rugați să-și țină animalele în lesă în zonele cu habitate sensibile pentru a proteja cuiburile păsărilor în timpul sezonului de împerechere.

De ce este important ca proprietarii să țină câinii în lesă

În zona Thames Basin Heaths din Surrey, Marea Britanie, în apropiere de Chobham și Bagshot, oamenii care își plimbă câinii sunt sfătuiți să fie atenți între lunile martie și septembrie pentru a nu deranja fauna sălbatică atunci când câinii se află liberi, notează BBC.

Această recomandare vine după un studiu care a folosit cuiburi artificiale ascunse în vegetație și a arătat că patrupezii se apropie periculos de habitatele potențiale.

Dr. Rebecca Thomas, de la Royal Holloway, University of London, a declarat: „Câinii pot provoca un impact major asupra faunei sălbatice, mai ales asupra speciilor care își fac cuiburi la sol.”

„Păsările care cuibăresc la sol percep câinii ca pe niște prădători. Când un câine se apropie, ele părăsesc cuibul. Zeci de câini trec prin aceste zone aproape zilnic și, dacă sunt liberi, provoacă perturbări semnificative,” a adăugat ea.

Măsuri pentru protecția păsărilor

Rangerii și responsabilii cu protecția naturii în zonele protejate, cum ar fi Thames Basin și Horsell Common, lângă Woking, au instalat semne care avertizează stăpânii de câini să-i țină în lesă în anumite zone, din cauza daunelor pe care le pot provoca.

Proprietarii de câini din zonă spun că înțeleg necesitatea de a ține câinii pe poteci, dar recunosc că adesea „nu pot vedea unde cuibăresc păsările.”

Rupert Millican, ranger principal la Horsell Common, a declarat pentru BBC Radio Surrey că au fost amenajate zone speciale pentru plimbarea câinilor liberi, pentru a evita traficul prin zonele cuibărite.

„Este extrem de important să ai control asupra câinelui tău și să-l cunoști bine, astfel încât să nu alerge pe pajiștile principale,” a precizat Millican.