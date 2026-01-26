Un caz șocant petrecut în Spania arată până unde pot ajunge conflictele din lumea crimei organizate, atunci când animalele de companie devin instrumente de șantaj. Patru pui de pitbull XL au fost răpiți dintr-o vilă de lux din provincia Alicante, iar refuzul stăpânului de a plăti o răscumpărare a dus la un pas extrem: răpirea propriului lor proprietar.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Totul s-a desfășurat în cadrul unei rețele infracționale internaționale, iar intervenția rapidă a Poliției Naționale din Spania a fost esențială pentru salvarea victimei în mai puțin de 72 de ore.

„Chiar sunteți polițiști?” – reacția unui traficant la arestare

„Chiar sunteți polițiști?” – aceasta a fost întrebarea adresată de unul dintre suspecți agenților care l-au arestat. Membrii Grupului de Răpiri și Extorcări din cadrul Poliției Naționale au reușit să destructureze rapid operațiunea și să elibereze victima, un cetățean norvegian implicat în aceeași organizație criminală ca și agresorii săi.

Ironia situației: răpirea nu a fost reclamată oficial de victimă, din cauza legii tăcerii care domină mediile infracționale, notează ABC España.

De la furtul câinilor la sechestrarea stăpânului

Inițial, infractorii au furat cei patru căței de rasă pitbull XL și au cerut bani pentru returnarea lor. Pentru că proprietarul a refuzat să plătească, aceștia au trecut la un nivel mult mai violent: l-au răpit pe bărbat.

Victima locuia într-o vilă luxoasă din Alicante, împreună cu un prieten care a reușit să scape și să se ascundă împreună cu familia sa într-un hotel, de teamă să nu fie și el capturat.

Videoclipuri cu tortură și amenințări cu moartea

Răpitorii au cerut o răscumpărare de 800.000 de coroane norvegiene, trimițând familiei imagini și videoclipuri în care bărbatul era agresat fizic și amenințat cu moartea. Materialele au fost transmise prin aplicația Snapchat, iar anchetatorii au reușit să le urmărească în timp real.

Sesizarea a venit din Norvegia, prin sora victimei, care a alertat autoritățile. De aici a început o cursă contra cronometru pentru salvarea bărbatului.

Operațiune contra timp: salvare în mai puțin de 72 de ore

Negociatorii Poliției Naționale au preluat controlul comunicării cu răpitorii, manipulând strategic timpii negocierii pentru a evita plata răscumpărării. În paralel, anchetatorii au reușit să localizeze victima într-un apartament din Orihuela.

Situația s-a complicat când, în apropierea locuinței, a avut loc o crimă separată, iar zona a fost izolată de Garda Civilă. Temându-se că vor fi descoperiți, răpitorii au fugit, lăsând victima singură în apartament, sub amenințări grave.

Droguri, violență și arestări simultane

Infractorii s-au mutat într-o altă locuință, în San Pedro del Pinatar, unde agenții au detectat un puternic miros de marijuana. Într-o intervenție coordonată, polițiștii au eliberat victima, care a fost transportată la spital cu multiple leziuni la față și torace și au arestat patru suspecți într-o parcare a unui centru comercial din Alicante.

Unul dintre ei avea asupra sa documentele victimei, iar un altul purta încălțămintea identică cu cea din videoclipurile de tortură trimise familiei.

O tăcere care protejează infractorii, nu animalele

Cei patru suspecți au fost prezentați în fața instanței pentru răpire, jaf cu violență, vătămări corporale și apartenență la o organizație criminală, trei dintre ei fiind arestați preventiv.

Victima nu a depus plângere pentru furtul cățeilor și a declarat că nu își cunoaște agresorii – un exemplu clar al legii tăcerii care face astfel de cazuri extrem de greu de investigat.

Din păcate, soarta celor patru pui de pitbull nu a fost făcută publică, iar ei rămân victime nevinovate ale unui conflict criminal în care animalele au fost tratate ca simple bunuri de schimb.