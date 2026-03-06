Nestlé Purina a inaugurat o nouă fabrică de hrană umedă pentru animale în Vargeão, statul Santa Catarina, Brazilia, consolidând strategia companiei de extindere pe unul dintre cele mai mari piețe de profil din lume.

Investiția totală se ridică la aproximativ 2,5 miliarde R$ (echivalentul a 470 milioane de dolari) și va crește semnificativ capacitatea de producție Purina în regiune. Fabrica a fost gândită pentru a răspunde nevoilor populației în creștere de animale de companie din Brazilia, estimată la 110 milioane, și va sprijini totodată exporturile în întreaga Americă de Sud. Primele livrări au plecat deja către Chile, iar extinderea către alte piețe regionale este în plan.

Fabrica integrează tehnologii de producție avansate, printre care linii robotizate de umplere și ambalare, un Centru Integrat de Operațiuni și soluții Internet of Things (IoT) pentru monitorizare în timp real și trasabilitate digitală pe loturi. Este, de asemenea, prima fabrică Purina din America Latină care funcționează integral pe energie regenerabilă, folosind un cazan pe biomasă și energie electrică regenerabilă, notează Pet Food Industry.

O strategie pregătită de ani buni

Noua fabrică din Vargeão reprezintă cea mai mare investiție Purina în Brazilia până acum. Datele publice din perioada construcției indicau o capacitate suplimentară de aproximativ 30.000 de tone de hrană umedă anual, ceea ce ar putea ridica capacitatea totală a Purina în Brazilia la aproximativ 60.000 de tone pe an, conform estimărilor Triplethree International. Fabrica era inițial așteptată să înceapă operațiunile în 2024, însă Purina a anunțat recent inaugurarea oficială.

Hrană umedă în creștere

Brazilia este a doua cea mai mare piață de hrană pentru animale din lume, după Statele Unite, cu sute de producători, de la companii multinaționale până la producători locali.

Deși hrana uscată rămâne dominantă în obiceiurile de hrănire, hrana umedă câștigă treptat teren, pe fondul tendinței de premiumizare a pieței din America Latină. Proprietarii de animale asociază din ce în ce mai mult hrana umedă cu gust mai bun și o nutriție superioară.

Totuși, rutina zilnică și sensibilitatea la preț continuă să favorizeze hrana uscată ca format principal. În acest context, noua fabrică Purina reprezintă mai mult decât o extindere a capacității de producție. Este o investiție pe termen lung în creșterea graduală a hranei umede și în evoluția obiceiurilor de hrănire în întreaga Americă Latină.